Covid-hírek: 9 millió fertőzött amerikai, lázadnak az olaszok, lassulnak a franciák

Az Egyesült Államokban meghaladta a 9 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - hozta nyilvánosságra legfrissebb adatait a baltimore-i Johns Hopkins kórház és egyetem helyi idő szerint péntek este.

Gyakorlatilag két hét alatt bővült egymillióval az újonnan diagnosztizált fertőzöttek tábora, október közepén ugyanis 8 milliót számlált a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma.

Egyedül pénteken - 24 óra alatt - több mint 94 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban, a járvány kirobbanása óta ez volt a legnagyobb számú új fertőzés. Az új típusú koronavírus okozta Covid-19-ben és szövődményeiben eddig 229 ezren hunytak el.

Floridából pénteken 5100 új fertőzöttet és 72 elhalálozást jelentettek, Új-Mexikó államban pénteken újabb több mint ezer új, Covid-19-ben megbetegedett páciens került kórházba, s emelkedett a fertőzöttek aránya a középnyugati Missouriban és a nyugati parti Kaliforniában is. Jelenleg a legtöbb, több mint 900 ezer fertőzést egyébként éppen Kaliforniában tartják nyilván.

Deborah Birx, a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csoportjának vezetője pénteken a tagállamok kormányzóival tartott telekonferencián kifejtette: jelenleg országszerte 1200 megye minősül járványügyi szempontból gócpontnak. Birx arról tájékoztatott, hogy erősen terjed a vírus Indianában, Illinois-ban, Ohióban és Connecticutban és nem tapasztalható javulás Montanában, Észak- és Dél-Dakotában, valamint Wisconsinban sem.

Birx hangsúlyozta, hogy a járványgörbe "ellaposításához" arra van szükség, hogy a tagállamokban minden egyes állampolgár szájat és orrot elfedő maszkot viseljen, betartsa a higiéniai és a társadalmi távolságtartásra javasolt előírásokat, továbbá csökkentsék a nyilvános helyeken tartott összejövetelek és rendezvények résztvevőinek számát is.

Firenzében és Bolognában is tüntetők és rendőrök csaptak össze az éjszaka

Utcai csatatérré változott Firenze belvárosa péntek éjszaka a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakozók és a rendőrök között, ezzel egy időben Bolognából is megmozdulásokat jelentettek.

Több órán keresztül zajlott a harc a tüntetők és a rohamrendőrök között Firenze utcáin. A hatóságok a város több pontján igyekeztek oszlatni és feltartóztatni a demonstrálók csoportjait.

Az este kilencre meghirdetett megmozdulást közösségi oldalakon szervezték a központ különböző terein. A plakáton a firenzei dóm kupolája látszott lángoktól körülvéve. A hatóságok nem engedélyezték a tüntetést, és a városközpontot több pontot lezárták. Az üzletek kirakatait már délután bedeszkázták. Dario Nardella polgármester kijelentette, nem hagyja, hogy újfasiszta csoportok szétverjék a várost.

Ennek ellenére a hatszáz főre becsült tiltakozók csoportjai áttörték a kordonokat. Füstbombákkal, kövekkel, üvegekkel támadtak a rendőrökre. A tüntetők között fiatalok, idősek, munkahely nélkül maradtak is voltak, akik békés demonstrációra készültek, de a zavargások láttán elhagyták a menetet. "Nem vagyunk fasiszták, éhezünk!" - kiabálták.

Hatósági információk szerint szélsőjobboldali csoportok, ultra futballszurkolók keresték a rendőrséggel való összecsapást. Más csoportok szélsőbaloldaliakból álltak, akik "gyilkost" kiabáltak a rendőrökre.

Bolognában is több százan vonultak utcára a kormány korlátozó intézkedései ellen. Célpontok voltak az újságírók is, akiket egyebek közt terroristáknak neveztek.

Az országban több mint egy hete mindennapossá váltak a demonstrációk: napközben a szakmai ágazatok vonulnak utcára békés megmozdulásokkal, esténként viszont zavargások robbannak ki. Eddig már a többi közt Nápolyban, Torinóban, Milánóban, Rómában és a szicíliai Palermóban csaptak össze tüntetők és rendőrök.

Október közepétől szigorították a korlátozásokat, hétfőtől a vendéglátóhelyeknek este hat órakor be kell zárniuk, bezárták a mozikat, színházakat, uszodákat, edzőtermeket. Kilenc tartományban éjszakai kijárási tilalom lépett életbe. A kormány márciusig befagyasztotta az elbocsátásokat, de a felmérések szerint így is mintegy háromszázezer dolgozó veszítette már el állását.

Egy nap alatt több mint 31 ezer fertőzöttet szűrtek Olaszországban, a húszból nyolc tartományban a kórházak már nem tudnak több Covid-19 beteget fogadni.

Sajtóértesülések szerint a Conte-kormány a napi 40 ezres küszöbnél rendelhet el újabb korlátozásokat.

Franciaországban lelassult az élet a karantén első napján, de nem annyira mint tavasszal

Franciaországban pénteken lelassult az élet, miután ismét általános karantén lépett életbe a koronavírus-járvány erősödő terjedésének megfékezésére, de több ember volt az utcákon és a tömegközlekedési járműveken, mint a tavaszi lezáráskor, miután a lakhelyelhagyási tilalom alól vannak kivételek.

Az általános karantént december 1-ig hirdette ki a kormány, de a korlátozások kevésbé drasztikusak, mint tavasszal, amikor a koronavírus-járvány 30 ezer áldozatot követelt az országban.

Ezúttal a munka nem állt le: aki nem tud távmunkát végezni, bejárhat a munkahelyére, az iskolák nem zárnak be és az idősotthonok és a kórházi betegek is látogathatók, valamint a parkokban és a tengerpartokon is engedélyezett a levegőzés.

Jóllehet a péntekre virradó éjjel életbe lépett, újbóli általános kijárási korlátozás lényege most is az, hogy csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a franciák a lakhelyüket, és a lakhelyelhagyást egy előzetesen kitöltött formanyomtatványon igazolniuk kell, pénteken viszonylag sokan voltak az utcákon, és a gépkocsiforgalom is majdnem a megszokott volt.

"Párizs ma inkább hasonlított egy átlagos hétköznapra, mint a karantén első napjára. Vigyázat. Most dől el, hogy el tudjuk-e kerülni a (kórházak) leterhelését" - írta a Twitteren Martin Hirsch, a párizsi közkórházak igazgatója.

A karantén életbe lépése előtt néhány órával csütörtök este az átlagosnál kétszer nagyobb, több mint hét kilométeres dugó alakult ki a párizsi körgyűrűn, miután tömegek indultak vidékre átvészelni a következő hetek lezárását. Mások viszont éppen az ellenkező irányban, az őszi iskolai szünetet lezáró hétvége előtt akartak hazatérni a fővárosba.

Az előző karanténhoz hasonlóan a franciák eljárhatnak dolgozni, tanulni, vásárolni, orvoshoz, és naponta egyszer a lakhelyük körüli egy kilométeres körzetben sétálhatnak vagy futhatnak, de a tömegsportok tiltottak. A szabálysértőket vagy a lakhelyüket igazolás nélkül elhagyókat 135 euróra büntetheti a rendőrség.

Az éttermek, bárok és a nem létszükségleti termékeket árusító üzletek, valamint a sportlétesítmények, a színházak, a mozik, a múzeumok bezártak, de az élelmiszerboltok, a piacok és barkácsboltok nyitva tarthatnak.

A kormány azt ígéri, hogy két hét múlva a járványhelyzet alakulásának függvényében dönt a korlátozások enyhítéséről vagy további szigorításáról. A cél, hogy a jelenleg 40 és 50 ezer között mozgó napi esetszám legalább 5 ezerre csökkenjen.

Az egészségügyi minisztérium péntek este közzétett adatai szerint az elmúlt 24 órában 49 215 új esetet tártak fel az egészségügyi hatóságok a csütörtöki 47 637 és a vasárnapi, rekordnak számító 52 010 után.

Az elhunytak száma 545-tel 36 565-re emelkedett, s a pozitív tesztek aránya elérte a 20 százalékot az előző napi 19,4 százalék után.

A kórházakban 22 153 fertőzöttet kezelnek, közülük 3368 beteg fekszik intenzív osztályon, számuk az elmúlt 24 órában 221-gyel emelkedett. Az első hullám tetőzésekor több mint kétszer ennyi, 7200 súlyos beteg volt, de a számuk egyelőre még napról napra emelkedik, és a becslések szerint két hét múlva elérheti a 9 ezret.

Az Odoxa-Dentsu intézet felmérése szerint a franciák 70 százaléka támogatja a karantént. A tavaszi lezárás első napján 93 százalékos volt ez az arány. A támogatottság a 65 év feletti korosztályban a legmagasabb, míg a 25 éven aluliaknak csak 52 százaléka ért egyet a korlátozásokkal, amelyek a kormány becslése szerint 11 százalékos recessziót fognak eredményezni. Egyhavi lezárás mintegy 15 milliárd euróba kerül a francia költségvetésnek, amely 100 százalékban átvállalja a kényszerszabadságra kényszerülők bérpótlékát, és 10 ezer euróig megtéríti a kis- és középvállalatok forgalomkiesését is.

Pakisztánban szigorítottak a korlátozásokon

A közéletet érintő újabb szigorításokat vezettek be pénteken Pakisztánban, ahol július óta először jegyeztek fel több mint ezer koronavírus-fertőzéses esetet egyetlen nap leforgása alatt.

A hatóságok elrendelték, hogy az üzleteknek korán kell zárniuk a nagyobb városokban, a gócként azonosított környékeket pedig vesztegzár alá vonják, ahová senki sem léphet be, illetve senki sem jöhet ki onnan.

A maszk viselése nyilvános helyeken immár kötelező Pakisztán 11 legnagyobb városában - jelentette ki Aszad Umar, a járványellenes fellépésért felelős pakisztáni miniszter.

Jászmin Rásid, a közép-pakisztáni Pandzsáb tartomány egészségügyi minisztere elmondta, hogy három hónap után először emelkedett 3 fölé a pozitív koronavírus-tesztek aránya.

A dél-ázsiai országban eddig több mint 332 ezer koronavírus-fertőzöttet és a fertőzésből eredő csaknem 6800 halálesetet jegyeztek fel.

Orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a tél közeledtével az esetek száma várhatóan nőni fog, és a következő két hónap kritikus lesz az ország számára.

Imran Hán pakisztáni miniszterelnök maszkviselésre sürgette az embereket a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében.

