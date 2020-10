Ma eldől, a sitten marad-e két bíró és Zoroslav Kollár

A Specializált Büntetőbíróság bazini kirendeltségén szombaton reggel kezdték tárgyalni a Speciális Ügyészség ügyészének javaslatát Jarmila Urbancová, a Legfelsőbb Bíróság egykori alelnöke, David Lindtner, a Pozsonyi III. Járásbíróság korábbi elnöke és Zoroslav Kollár vállalkozó vizsgálati fogságára.

Zoroslav Kollár (Fotó: TASR)

Mindhármukat reggel szállította át a NAKA Bazinba a tárgyalásra. Urbancovát, Lindtnert és Kollárt is szerdán vette őrizetbe a rendőrség a Víchrica fedőnevű akció keretén belül. Lindtner maga ment be, és a rendőrségen vették őrizetbe, Urbancovát és Kollárt behozták.

Az Alkotmánybíróság csütörtökön engedélyezte, hogy vizsgálati fogságba helyezzék Urbancovát és Lindtnert, a szintén őrizetbe vett legfelsőbb bírósági bíró, Jozef Kolcun esetében viszont elvetette a javaslatot.

Urbancová ügyvédje, Peter Erdös állítja, védence elleni büntetőeljárásnak nincs megalapozottsága. Az ügyésznő az ellene tett javaslatban közölte, hogy szükséges taúk meghallgatása, Erdös viszont kiemelte, hogy nem említ konkrét tanúkat, mégpedig azért, mert szerinte nincsenek is. Emlékeztetett arra is, hogy védence hét hónapja gyanúsított, de az ügyésznő most próbálja alátámasztani, hogy az összejátszás, tanúk befolyásolásának veszélye áll fenn, ha Urbancová kint marad.

Az ügyvéd ismét elmondta, hogy a védence elleni gyanúsítás mindössze egyetlen személy, Vladimír Sklenka vallomásán alapszik, aki Marian Kočner jóbarátja.

Rajtuk kívül a NAKA szintén őrizetbe vette szerdán Katarína Bartalskát, a Pozsonyi I. járásbíróság alelnökét és egyik bírónőjét, Otília Dolákovát, őket azonban a kihallgatásuk után elengedték.

A bírókat és Kollárt is korrupcióval és a bírói függetlenségbe való beavatkozással gyanúsítják.

11 órakor fejezték be Urancová meghallgatását, a vizsgálati fogságukról viszont csak akkor születik döntés, ha már mindegyiküket meghallgatták.

(TASR)