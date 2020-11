Ősszel a nyékvárkonyiak 20 találatából 17-et a Kósa fivérek, Dávid és Mihály jegyeztek

Ismét közbeszólt a koronavírus-járvány. Október közepén félbeszakadt, jelenleg szünetel az őszi idény pontvadászata az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságokban.

Kósa Dávid (balról a második) és KósaMihály (7-es számmal) - Fotók: Őry Tibor (2) és LelkesVince (1)

A dunaszerdahelyi területi bajnokság AG Sport (VI.) ligájában kilenc forduló zajlott. A kurtára sikeredett fociősz történéseit figyelve egyértelmű: a 15 ponttal a tabella 6. lépcsőfokán tanyázó nyékvárkonyiak mezében a Kósa fivérek, Dávid és Mihály játszották a prímet. Az együttes gólerős húzóemberei ugyanis a kollektíva tagjai által jegyzett húsz találatból összesen 17-et produkáltak. Kósa Dávid tízszer volt eredményes, fivére, Mihály, az együttes játékosedzője pedig hétszer iratkozott föl a góllistára. Takács László és Szabó Norbert egy-egy gólt szerzett, egy ízben pedig az egyházgelleiek is besegítettek, öngólt vétettek.



Kósa Mihály

Tavasszal tíznél tartott, ősszel is tíztalálatos a nyékvárkonyiak csapatkapitánya, Kósa Dávid, aki jelenleg egyben a góllista éllovasa. „Csatárposzton a gólgyártás a feladatom. Ősszel, néhány kivételtől eltekintve, jó formában játszottunk. Ebből egyénileg is profitáltam. Az értékelt időszak legemlékezetesebb meccse számomra a balonyiak elleni volt, ezen mesterhármast értem el, 3:0-ra győztük le ellenfelünket. Egyébként a felsőpatonyiak otthonában, az augusztusi idénnyitón is triplázhattam volna, de kihagytam a büntetőt. Nagy kár, hogy idejekorán félbeszakadt a bajnokság. Remélem, tavasszal is képes leszek gyarapítani találataim számát. Ha így lesz, megpályázom a gólkirályi címet” – nyilatkozta a Paraméternek Kósa Dávid, aki 29 találattal a 2016/17-es bajnoki idényben a VII. liga gólkirálya volt.



Kósa Dávid

„A győztes párharcok után jó érzés a jegyzőkönyvet böngészni. Ennek ellenére úgy tartom, nem az a lényeg, hogy mi kerüljünk rivaldafénybe. A társak hozzájárulása, jó teljesítménye, gólpasszai, a győzelmek ugyanolyan értékesek. Számomra a legfontosabb a csapat sikere. Az, hogy öcsémmel ősszel tizenhétszer betaláltunk, az a kollektívát is minősíti. Ugyanakkor egyértelmű, hogy hiányoznak a csapattársak góljai. Csupán az első és a kilencedik fordulóban csatlakozott hozzánk játékostárs” – ecsetelte a testvérpár elismerést érdemlő helytállását az alakulat frontembere, Kósa Mihály, aki az alistáli pályán négyszer (!) rezegtette meg az ellenfél hálóját. Az alakulat trénere és játékmestere a folytatás esélyeit is latolgatta: „Naivan optimista vagyok. Még mindig látok esélyt arra, hogy ősszel területi szinten is bajnokikat rendezhetnek. Arról értesültem, hogy ezen a héten már hatfős alakulatok gyakorolhatnak. Ha erre lehetőségünk lesz, akkor élünk is vele.”

Tegyük hozzá: nem csupán a mezőnyben jeleskedtek a Kósa fivérek. A kapus poszton ugyanis a testvérhármas legifjabb tagja, Balázs tüsténkedik.



