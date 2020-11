„Nem volt olyan pont, amikor egy picit is azt éreztem volna, hogy nem bírom tovább” – megállíthatatlan a csallóközi ultrafutó, Bíró Attila

A külföldön is népszerű NN Ultrabalaton tókerülő viadalra az eredeti tervek szerint májusban került volna sor, a járvány miatt azonban csak októberben tartották meg. A távot egyéniben, váltóban, futva vagy kerékpárral teljesíthették a résztvevők. Bíró Attila csallóközkürti származású ultrafutó remek eredménnyel teljesítette az idei Ultrabalaton 221,9 kilométeres távját, amely egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenyének számít.

Hogyan zajlottak az előkészületek az idei Ultrabalatonra?

Most első ízben az ultraverseny pénteken rajtolt, teljesen elkülönülve a váltók szombati rajtjától. Ezért csütörtökre és péntekre is szabadságot kértem, amit többször is jeleztem előre, és szerdán gond nélkül meg is kaptam a főnöktől. Csütörtök reggel viszont épp a pakolás legelején voltunk, amikor a főnök felhívott, hogy amennyiben kimegyek a versenyre, kéthetes karanténra kötelez. Ekkor október 1-je volt, szeptember végén még türelmetlenül vártuk, vajon nem kerül-e karanténköteles listára Magyarország.

Ez azonban nem történt meg.

Nem, így sem jogilag, sem egészségügyileg nem indokolta semmi a karantént. Természetesen mindez negatívan érintett, de a versenyt, amire hónapokat készültem, már nem szerettem volna elengedni. A magyar rendőrségtől kértem és kaptam az egész család részére hivatalos méltányossági kivételt a magyarországi beutazásra és a versenyen való részvételre. A szállásunk le volt foglalva a hosszú hétvégére Balatonfüreden, ugyanis tavalytól kezdve innen indul a verseny reggel 7 órakor, így az esetleges hajnali kiutazás egy várhatóan huszonórás próbatétel előtt nehezen lett volna elképzelhető. Egyébként nálam az előkészületek több napig eltartanak. Egy ultrafutáson rengeteg probléma merülhet fel, így jó, ha a legtöbbre már előre fel tudunk készülni egy vagy több válaszlehetőséggel. Szerencsére általában nagyon kevés, maximum 3-4 konkrét problémát kell végül oldani a versenyen, de azt sosem tudhatom előre, hogy épp mik lesznek azok. Ezért akkor vagyok nyugodt, ha minden elképzelhetőre gondolni tudtam előre.

Segítőid is voltak?

Igen, szerencsére a családom mindig partner a hosszú versenyeim során, a felső tagozatos lányaim kimondottan élvezik a segédkezést és magát a versenyek hangulatát. Volt olyan Ironman versenyem, ahol a kora esti beérkezésem után, a tizenórás versenyzésem támogatása után, ők még az éjszaka közepéig szüntelenül biztatták a többi versenyzőt. Olyan is volt, aki a célegyenesben puszival fejezte ki háláját feléjük.

Hogy bírtad a versenyt? Akadtak közben nehézségek?

Óriási öröm volt számomra, hogy nagyobb problémák vagy hullámvölgyek nélkül sikerült célba érnem. A versenyzésem, az érzéseim belülről teljesen egyben voltak, amit a kielemzett versenyadataim utólag is alátámasztottak. Az edzőm csak annyit fűzött hozzá, hogy „gratulál, ez a verseny így teljesen rendben volt“.

Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy nem volt olyan pont, amikor egy picit is azt éreztem volna, hogy nem bírom tovább. Apró nehézségek persze voltak, a badacsonyi és szigligeti emelkedők már nem estek jól, a szigligeti vártól a lejtő pihent állapotban is veszélyes tud lenni. Utána több kilométeres hosszú egyenes következik, majd újra hullámzik a pálya, igaz, csak nagyon piciket, de azt ott akkor szinte hegyeknek éreztem. A nap is ekkor sütött legerősebben, és éreztem, hogy ezek megfogtak, de tudtam, hogy pár óra múlva már mindez a múlté lesz. A nyugati parton Keszthely alatt 15 kilométeren belül két melegpont is van, ahol ételt is készítenek a futóknak. Ezek az állomások is segítettek visszazökkeni, illetve már közeledett az éjszaka is.

Az éjszakai versenyzés miben volt más a nappalihoz képest? Nehezebb vagy ellenkezőleg, inkább ideálisabb volt?

Az éjszakai hőmérséklet nagyon kellemes volt, számomra optimális, viszont addigra a mezőny már annyira széthúzódott, illetve annyira az elején futottam, hogy voltak kilométerek, ahol se kutyaugatás, se macska, se autó, se biciklis nem volt. Néhol a közvilágítás is csak pislákolt vagy csak a szemem érzékelte úgy az éjszaka közepén. Többször csak a mellettem elsuhanó vonat zökkentett ki a monotóniából.

Milyen eredménnyel értél célba?

Végül jóval 25 órán belül sikerült célba érnem, amire már azért a hozzáértők közül sokan felkapják a fejüket.

A 227 nevezőből végül 200-an indultak. Összetettben 11. helyezést, férfiak közt 9., míg korcsoportomban 3. helyezést értem el.

Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? Milyen testi, illetve pszichikai adottságokra van szükség ahhoz, hogy valaki elindulhasson egy ultrafutáson?

Egy ilyen hosszú versenyre általában az első maraton sikeres teljesítése után még évek edzései szükségesek, amelyek ha kellően specifikusak és lelkiismeretesen elvégzettek, akkor a fizikai állóképességi alapot megadhatják. Ezen kívül szükség van belső indíttatásra, motivációra, erős elköteleződésre fejben, és persze nem árt, ha az egyén tűrő- vagy fájdalomküszöbe átlagon felüli. Továbbá mivel egy versenyt szinte lehetetlen edzésen modellezni, szükséges a jól felépített versenyrutin is, ahol kellő tapasztalatot lehet gyűjteni, hogy az egyes versenyhelyzeteket vagy felmerülő problémákat legoptimálisabban lehessen megoldani. Mindebből talán kitűnik, hogy akinek megvan mind a két lába, és nincs különösebb túlsúlya és/vagy valamilyen krónikus kizáró betegsége, az elméletileg alkalmas lehet a teljesítésre, mert a szükséges képességek fejleszthetők. Van még azonban egy sarkalatos pont, az pedig a tudatos és tervezett frissítés. És talán ezen a próbán buknak meg a legtöbben.

Indultál már korábban is az Ultrabalatonon, illetve milyen egyéb hasonló versenyeken vettél már részt?

Tavaly indultam először, de akkor az eredeti májusi időpontban. A tavalyi volt az első száz kilométer fölötti teljesítésem és sikerült valamelyest meglepetésre 27:22-nél célba érnem. Utána nyáron szinte az utolsó pillanatban meghívást kaptam a Spartathlonra, ami talán a legismertebb és az egyik legnehezebb ultrafutóverseny a világon. Sajnos nem sikerült végigmennem rajta, ennek okát a verseny nehézségén túl egy nagyon makacs torokfájásban látom, két héttel a verseny előtt ugyanis sikerült csúnyán „leforráznom” hideg csapolt kofolával az egyik hosszú edzésem során. Néhány napig még erőltettem az edzéseket, majd a verseny hetében már egyáltalán nem futottam, de a torkom csak nem gyógyult.

Nyáron sikerült még kijutnom Kladnóba, a cseh országos 24 órás ultrafutó bajnokságra. Picivel féltávon túl már a képzeletbeli dobogón álltam, de hibáztam a frissítésben, ami hajnalban kegyetlenül megbosszulta magát. Végül 180 kilométer után közel 4 órával a leintés előtt kiálltam, de tapasztalatszerzésnek kitűnő volt.

Hogy jellemeznéd az Ultrabalatont? Keményebb volt, mint az eddigi versenyeid?

Az Ultrabalaton Közép-Európa leghosszabb tókerülő versenye kiváló szervezéssel, mely külföldön is méltán népszerű. Ha tehetem, még többször visszatérek majd, mert nagyon megszerettem ezt a versenyt (is). A jelen edzettségi szintem mellett számomra nem volt különösebben nehéz, persze nyilván a tavalyi premierem után ezt némelyest másként gondoltam. Tudjuk, hogy minden relatív.

Egy maraton vagy félmaraton is lehet iszonyú nehéz, ha az elejét elfutja valaki. Közhely, hogy nem a távolság, hanem a tempó öl, így a helyes tempóválasztás minden versenyen fél siker.

Mennyire nehezíti meg a koronavírus az ember dolgát egy ilyen sportágban? Sportemberként téged hogyan érintett a koronavírus-járvány?

Az állóképességi sportokban a legjobb formát a verseny időpontjára igyekszünk időzíteni. Ezen elv mentén épül fel az edzésterv. Talán már érthető is, hogy az egyes versenytörlések és versenyáthelyezések így nemcsak magát a versenyeket, de az edzéseket is nagyban befolyásolták. Többen ebből negatívan jöttek ki vagy elengedték szinte az egész szezont. Nekem sportemberként a helyzethez mérten sikerült elég jól megmentenem a szezonomat.

Egy héttel a Covid előtt sikerrel szerepeltem a Balaton Szupermaratonon, ahol 4 napon át nagyságrendileg napi 50 kilométer a futópenzum. Ezután az áprilisi pozsonyi maratonon szerettem volna egyéni csúcsot futni, a forma talán meg is volt hozzá, de a versenyt elhalasztották. Májusban az Ultrabalaton, júniusban pedig egy esti maraton volt tervben, ezek tavasszal meghiúsultak. A júniusi hagyományos 24 órás kerékpárversenyt a Slovakiaringen a járvány miatt lerövidítették hatórásra. Nem kimondottan örültem neki, de végül mégis sikerült az előzetes várakozásokon túl teljesítenem. Márciusban a nagy bizonytalanságban nem mertem bejelentkezni az augusztusi szokásos magyar országos hosszú távú triatlon versenyre, a nagyatádi Ironmanre. Tavasz végén már Csehországban több téren enyhítettek az intézkedéseken, ezen felbuzdulva sikerült még utólag jelentkeznem és kijutni a feljebb már említett Kladnói versenyre.

A születésnapomat a rajeci maratonon ünnepeltem és az Ultrabalaton utáni vasárnap pedig a budapesti maratonon sikerült helytállnom. Ez azért bírt különös jelentőséggel számomra, mert épp 20 éve ugyanitt futottam az első maratonomat. Így nincs okom panaszkodni, sportemberként kihoztam ebből a rendkívüli szezonból, amit csak lehetett. Két munkahelyem viszont ráment a vírushelyzetre, így e téren nem volt rózsás ez a furcsa év.

Az Ultrabalatonon milyen járványügyi intézkedések voltak?

A versenyközpont területén kötelező volt a maszk viselése, továbbá lehetett a kezeket is fertőtleníteni, sorakozni az ételért távolságot tartva kellett, illetve nem fogyaszthattuk el a zárt nagysátorban, hanem csak a szabad levegőn. A megnyitó és záróünnepség sem a rendezvénysátorban, hanem szabadtéren zajlott. Szerencsére nagyon kellemes időnk volt.

Mikor kezdtél el versenyszerűen is foglalkozni a futással? Hogy emlékszel vissza a legelső versenyedre?

Több mint 20 éve volt az első maratonom, 1998. májusában pedig az első versenyem Prágában. Egy véletlen folyamán jutottam ki. Egyik barátom felajánlotta, hogy ha van kedvem, akkor tartsak velük a prágai kirándulásra, ahol egy 10 kilométeres futóverseny is tervben van. Ők sem voltak még azelőtt futóversenyen, Prágában tanuló felvidékiek hívták meg őket. Felejthetetlen élmény lett belőle, nekem pedig a futóversenyzés is egy életre megtetszett, a 2000-es évek elején többször vissza is tértem Prágába, de már rendre a félmaratonra.

Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? Milyen versenyeken szeretnél még részt venni?

Most az a legfontosabb, hogy állandó munkát találjak. Versenyek terén pedig szeretnék mielőbb automatikus nevezési jogot szerezni a Spartathlonra. Elméletileg képes vagyok rá, csak gyakorlatban is meg kell valósítani, a versenyzési lehetőségek viszont szinte teljesen beszűkültek. Ezen túl pedig a közeljövőben szeretnék kijutni a 24 órás ultrafutó világbajnokságra is. Ez utóbbi viszont nyilván nem csak rajtam múlik.



(Farkas Linda)