Nick Cave életéről és zenei pályafutásáról nyílt kiállítás Koppenhágában

Nick Cave írógépe és zongorája is látható azon a kiállításon, amit a zenész életének szenteltek Koppenhágában.

Fotó: AP

A koppenhágai Dán Királyi Könyvtárban megtekinthető Stranger than Kindness című kiállítás, melynek elnevezése Cave egyik számára utal, feldolgozza csaknem öt évtizedes zenei pályafutását, de magánéletéről is beszámol, és személyes tragédiáját, fia öt évvel ezelőtti halálos balesetét is érinti.

Cave, aki a hétvégén járta be a tárlatot elmondta, hogy felesége, Susie Bick egykori brit modell gyűjtötte össze. A 63 éves ausztrál énekes-dalszerző felidézte, hogy egy idő után annyi minden gyűlt össze, hogy elkezdtek foglalkozni egy kiállítás gondolatával.

A Nick Cave and the Bad Seeds 17 lemezt készített. Cave emellett filmekben is feltűnt (Berlin felett az ég), regényei is jelentek meg, ő írta Az ajánlat című ausztrál western forgatókönyvét, valamint számos filmhez szerzett zenét.

A kiállítás termeiben felépítették irodája, nappalija mását és élete más fontos színtereit is láthatja a közönség.

Az egyik szobát fia, Arthur emlékének szentelték, aki 15 évesen Brighton közelében esett le egy szikláról. Az elsötétített helyiségben Cave és felesége fotója látható.

Cave, aki a tragédia óta nem szólalt meg nyilvánosan, most elmondta, hogy fia elvesztése mindent megváltoztatott.

"Azt hisszük, tudjuk, kik vagyunk, felépítjük magunkat és az identitásunkat, aztán történik valami. Lehet ez a halál, mint az én esetemben. De lehet egy kihágás, egy válás vagy bármi"

- fogalmazott a zenész.

A kiállítás 2021 februárjáig tekinthető meg.

