Donald Trump kampánystábja a wisconsini voksok újraszámlálását fogja kérni - jelentette be Bill Stepien, az amerikai elnök kampánymenedzsere szerdán kiadott közleményében.

Bill Stepien, Donald Trump kampánymenedzsere (Fotó: AP)

Stepien hangsúlyozta: "Wisconsin több megyéjéből "szabálytalanságokat jeleztek, s ez komoly kétséget támaszt az eredmények érvényességét illetően".

A kampányigazgató leszögezte: mivel a szavazatkülönbség az elnök és a demokrata párti elnökjelölt között kicsiny, ez lehetővé teszi Donald Trump számára, hogy a szavazatok újraszámlálását kérje.

"Ezt azonnal meg is fogjuk tenni"

- közölte Stepien.

Szerdán változatlanul bizonytalan volt a választások eredménye, több csatatér-államban még folyt a szavazatok számlálása. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Georgia eredményeire még várni kell. Michiganben bejelentették, hogy helyi idő szerint szerda este előtt nem lesz eredmény, több tízezer levélszavazatot még nem is regisztráltak. Jocely Benson, michigani államtitkár szerdán sajtókonferencián jelentette be, hogy Grand Rapids, Detroit, Flint, Kalamazoo és más városok levélszavazatait még nem is regisztrálták a választási bizottságok.

Wisconsinban és Michiganben a szavazatszámlálások közepette folyamatosan közzéteszik az eredményeket. Ezek szerint Biden előnye Wisconsinban 0.6 százalék, Michiganben pedig 0.9 százalék. Pennsylvaniában, Észak-Karolinában és Georgiában változatlanul Donald Trump vezet.

Joe Biden kampánymenedzsere, Jennifer O'Malley Dillon szerdán újságíróknak kijelentette: úgy hiszi, hogy Biden megnyerte Nevadát és Wisconsint is, és jó úton halad afelé, hogy ő legyen az Egyesült Államok következő elnöke. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy mind Nevadában, mind Wisconsinban csak csütörtökre várható az eredmény. A kampányigazgató elmondta azt is, hogy nincs formális kapcsolatuk Donald Trump munkatársaival.

Több elemző is arra számít, hogy a vitatott eredményekre vonatkozó vitában a szövetségi alkotmánybíróság dönt majd. Az alkotmánybíróságon - Amy Coney Barrett napokban történt beiktatásával - 6:3 arányú a konzervatív bírák többsége. Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök még kedden, a választás éjszakáján újságíróknak azt nyilatkozta: az új alkotmánybíró, Amy Coney Barrett megszavazása, majd beiktatása törvénytelen volt. Állítását a demokrata párti politikus nem támasztotta alá.

Közben megszületett az eredmény Puerto Ricón is, ahol egyes kérdésekben népszavazást is tartottak. A helybéliek 52 százaléka arra voksolt, hogy Puerto Rico a továbbiakban ne az Egyesült Államok külterülete, hanem önálló tagállama legyen.

(MTI)