KORONAVÍRUS: Újabb 25 fertőzött páciens vesztette életét, kétezer alatt a szerdai pozitív tesztek száma Szlovákiában

Szerdán kétezer alatt volt a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, további 25 páciens azonban életét vesztette a vírus szövődményei miatt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

12 864 PCR-tesztet végeztek el a szlovákiai laboratóriumokban szerdán, ezek közül 1 962 lett pozitív – közölte a korona.gov.sk.

Ezzel 68 734-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, eddig 858 479 mintavételt vizsgáltak ki.

Szerdán tovább 25 esetben igazolták, hogy a páciens halálát a koronavírus szövődményei okozták, ezzel 286-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

A hét középső napján 952 pácienst nyilvánítottak hivatalosan is gyógyultnak, így már 16 426-an vannak, akik a járvány kezdete óta igazoltan is leküzdötték a megbetegedést.

38-cal 1 696-ra nőtt a kórházban kezelt fertőzöttek száma, közülük 114-en vannak intenzív osztályon, mesterséges lélegeztetésre 97-en szorulnak.



(NCZI/para)