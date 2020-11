Rémálommal, de előnyben részesítendő lakosokkal is számolnak – így készülnek a második tesztelési fordulóra a Dunaszerdahelyi járásban

A Dunaszerdahelyi járás egyedüliként került a vörös jelzésűek közé Szlovákia déli felében, melynek eredménye, hogy a hétvégén részt kell vennie az antigénes tesztelés második fordulójában. Ennek egyik előnye lehet, hogy könnyebben toborozhatnak az egyes települések egészségügyi önkénteseket a szomszédos járásokban is, hátránya viszont, hogy nemcsak a járásban élőknek, de a járásba dolgozni bejáróknak, vagy oda csupán akár egy alkalommal érkezőknek is szükségük lesz a negatív tesztet igazoló tanúsítványra. Ez alapján megnövekedett nyomásra lehet számítani a járáshatáron fekvő településeken. Ez eddigi tapasztalatok és a felkészülés ügyében készítettünk egy körképet Somorjától Nagymegyerig.

Fotók: TASR

Somorján a járási arányhoz (0,96%) képest is roppant alacsony volt a pozitív tesztek aránya az elmúlt hétvégén, csupán 0,37%, Orosz Csaba polgármester éppen ezért kissé igazságtalannak is tartja, hogy járási szinten van szükség a tesztelés második fordulójára és arról nem választják le azokat az önkormányzatokat, ahol esetleg nagyságrendekkel jobbak a mutatók. „Mindent be kell vetni, hogy megfékezzük a kórt, de ahol rendben vannak a dolgok, ott lehetőséget kellene biztosítani a normálisabb életre, és azokon a településeken tesztelni, ahol tényleg rossz az arány” – fogalmazott.

Az első fordulóban úgy tapasztalták, tesztturizmuson esett át a város, noha számszerűsíteni nem tudta, a közel 7900 tesztből mennyit végeztek el Somorján kívüli, illetve más járásból érkező lakoson. Szavai szerint viszont sok pozsonyi jött – az ugyanakkor nem állítható, hogy rontották volna a város fertőzöttségi mutatóját, hiszen az szinte megegyezik Pozsonyéval.

Számolnak viszont azzal, hogy a járásba érkezők miatt növekedni fog a nyomás a hétvégén. Érdeklődésünkre elmondta, hogy gondolkodnak egy olyan megoldáson, amellyel előnyben tudnák részesíteni a város lakosait azokkal szemben, akik máshonnan érkeznek.

„Ennek még utána kell néznünk, mert nem szeretnénk abba belefutni, hogy bárkit is diszkriminálunk. El tudnám képzelni, a feszültséget csökkentendő, hogy szombaton csak a somorjaiakat tesztelnénk, de központilag alá kellene támasztani, hogy ilyesmit szabad-e. Mindenesetre ha már másodszor is alá kell vetni a lakosságot, akkor legalább ilyen előnyt élvezhetnének” – magyarázta.

A somorjai polgármesterhez képest dunaszerdahelyi kollégája, Hájos Zoltán tulajdonképpen megüzente, hogy a helyieket részesítik majd előnyben. Csütörtökön a városi médiának nyilatkozva azt mondta, „nem szeretnénk, ha a régi nyugat-szlovákiai kerület teszteltető helye lenne akár Dunaszerdahely vagy a Dunaszerdahelyi járás”. Hozzátette, a régió polgármestereivel egyeztettek arról, hogy az itt állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezőket részesítik előnyben.

„...El fogjuk küldeni, vagy hátra küldjük a sorban a más járásokból érkezőket. Nekünk a saját lakosaink érdekeit kell előtérbe helyezni” – fogalmazott.

Jogilag viszont aggályos lehet ilyen cselekedet Deraj Michal, a Járási Hivatal elöljárója szerint.

„Jogilag vitás lehet előnyben részesíteni a helyieket, nem szabad diszkriminálni ugyanis másokat, akiknek ugyanúgy szükségük van a tesztre” – fejtette ki.

Őry Péter, a Szenci járással határos Csallóközcsütörtök polgármestere úgy látja, figyelembe kell venni, hogy a járásba sokan járnak be ebből az irányból is dolgozni, lenyen szó szerelő-szervizelő csapatokról, de akár csomagküldő szolgálatok futárjairól, valamint azokról a vendégmunkásokról, akik a környék szálláshelyein vagy épp Csütörtökben laknak és Pozsonyban, illetve a dénesdi (Dunajská Lužná) és csöllei (Rovinka) gyümölcsösökben dolgoznak.

„Arról nem is beszélve, hogy nemcsak nálunk, de más falvakban is sokan vannak, akiknek nincsen bejelentett lakhelyük a településen, a tesztelési csapatokat viszont a hivatalos lakosságszám alapján alakítják ki. Mi négy tesztelő csapatot állítottunk fel, és a lakosságot próbáltuk a két napon fele-fele arányban elosztani az utcák szerint, de ha őszinte akarok lenni, nem nagyon tartották be, hiszen 800 körüli tesztet végeztünk el szombaton, és kb. 440-et vasárnap. A személyi állományt tekintve már elkészítettünk mindent az újabb fordulóra, vettünk pluszban felszerelést, és teszteket is tudunk rendelni, de a kapacitásunk így is véges” – húzta alá.

Holényi Gergő, Nagymegyer polgármestere szintén úgy látja, hogy helyileg kell kitalálni, hogyan működhet zökkenőmentesen a tesztelés. „Tegnap végigtelefonáltuk az illetékeseket, és kérésünkre mobil logisztikai egységeket hoznak létre a járásban, Nagymegyeren is jelen lesz majd egy katonai teherautó tele egészségügyi segédeszközökkel, tesztekkel, tanúsítványokkal és mindennel, amire szükség lehet” – hangsúlyozta.

Ezt megerősítette Deraj Michal is, hozzátéve, hogy mind a négy járási városban, tehát Dunaszerdahelyen, Somorján, Nagymegyeren és Bősön is lesz egy ilyen teherautó, amelyből a környék utánpótlását készülnek biztosítani.

Elárulta azt is, hogy a hadsereg két mobil mintavételi csapatot tervez létrehozni, melyekkel szükség esetén kisegíthetik az egyes településeket, amellett személyzeti átcsoportosításokkal is próbálják majd csökkenteni a nyomást.

Holényi elmondta azt is, hogy mivel a Komáromi járásból, mellyel Nagymegyer határos, rengetegen járnak be a Dunaszerdahelyi járásba, vagy azon keresztül Pozsonyba dolgozni, 6 ezer tesztet kért csak szombatra.

„Összesen 10 ezer tesztet kapunk. Számunkra egy rémálom is lehet, ami itt lesz, mert hatalmasak a kérdőjelek, de igyekszünk mindenre felkészülni. A Komáromi járásból 8-10 egészségügyi dolgozó érkezik hozzánk, és jelenleg rendelkezésre áll 72 önkéntesünk, további 10-en pedig készenlétben vannak. Néhány ember kivételével tulajdonképpen ugyanabban a felállásban dolgozunk majd” – húzta alá.

A legutóbbi hétvégén Nagymegyeren is szombaton tapasztaltak óriási nyomást az egyes mintavételi pontokon, Holényi viszont bízik benne, hogy ebből az emberek is tanultak. „Én arra összpontosítok, hogy a kapacitásainkat tudjuk növelni, és felkészüljünk a legrosszabbra is, az embereket pedig, ahogy legutóbb, úgy most is tájékoztatjuk majd a várakozási időről a Facebookon és a város weboldalán” – fejtette ki.

A szomszédos Ekecsen múlt hétvégén 2,6%-os volt a pozitív tesztek aránya (68/2611), a héten pedig az ott előforduló pozitív esetek miatt bezárták a helyi alapiskolát. Mint azt megtudtuk Polák László polgármestertől, nemcsak az alapiskolában, de a szociális intézetben is előfordultak fertőzött személyek, akik ugyancsak hozzáadódtak a falu esetszámához. Ugyanakkor Ekecsen sem volt jellemző, hogy nagyobb számban érkeztek volna a tesztelésre más járásból olyan személyek, akiknek végül pozitív lett a tesztje. Bízik benne ugyanakkor, hogy a lokalizált és izolált kisebb fertőzési gócpontok után az elkövetkezendő hétvégén már jobbak lesznek a mutatóik.

A falut inkább a komáromi (Gúta, illetve Lakszakállas felől), de akár a galántai (Nádszeg felől) járásbeliek is választhatják tesztelési pontként, amire a 3 körzetükben felállítandó teljes csapatokkal készülnek, és igyekeznek tartalékokat képezni önkéntesekből.

„Semmi okunk nincs a jókedvre, de bírjuk a gyűrődést” – válaszolta kérdésünkre Bacsó László, Nyárasd polgármestere, aki nem épp pozitív tapasztalatokról számolt be az elmúlt hétvégét illetően.

„Pénteken szembesültünk vele, hogy magunknak is kell beszerezni egészségügyi dolgozókat, de sikerült végül helyiekkel vagy azoknak az egészségügyben dolgozó családtagjaival feltölteni a személyzetet” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a tesztekkel való ellátásban is fennakadások voltak, ugyanis körzetenként 800 tesztet kért, de csak kb. 500-at kaptak, szombat este nyolckor elfogyott, és vasárnap reggel sem tudtak azonnal kezdeni.

Nyárasdon arra van esély leginkább, hogy a Galántai járásból, Nádszeg felől érkeznek majd többen a tesztelésre. Bacsó azt nem tudta megmondani, pontosan mennyien voltak legutóbb, mivel nem tekinthettek bele az ívekbe, de számításaik szerint a 2125-ből kb. 120-an.

Némileg hasonló volt a helyzet a szomszédos Vásárúton, amely a Galántai járás felől érkezők részéről a másik jelentős célpont lehet. Török Gergely polgármester közlése szerint mintegy 150 személyt regisztráltak, aki máshonnan jött, ugyanakkor elmondása szerint a Galántai járásból kevesen, inkább a Dunaszerdahelyiből. „Jórészt olyanok, akiknek itt él a családja, barátnője” – húzta alá, hozzátéve, azt viszont nehéz felmérni, mennyien vannak azok, akik Vásárúton laknak, de nincsenek oda bejelentve.

A harmadik ütközőpont a Galántai és a Dunaszerdahelyi járás határán Pozsonyeperjes.

„A hadsereg képviselőjével úgy egyeztünk meg, hogy két tesztelő csapatot fogunk felállítani a múltkori egy helyett. Felszabadultak az egészségügyi dolgozók a környező falvakban és a polgármesterekkel róluk is egyeztettünk” – fejtette ki megkeresésünkre Rybanská Jarmila, a falu polgármestere.

Mint mondta, a tesztelésen résztvevő falun kívüliek számát meghatározta az is, hogy sokan a Kis-Duna partján fekvő vikkendházaikban töltötték a hétvégét, és ezért itt mentek el leteszteltetni magukat. Szavai szerint a kb. 900 letesztelt személy közül 80-100 érkezhetett máshonnan, ugyanakkor összességében csak egy pozitív esetük volt, így egyáltalán nem állítható, hogy rontották volna a fertőzöttségi arányaikat.

Deraj Michal járási elöljáró szerint összességében nagyon nehéz felmérni, hogy mennyien érkeznek majd más járásokból a dunaszerdahelyibe, szavai szerint ugyanakkor az elmúlt hétvége hibáiból és hiányosságaiból is tanulva igyekeznek most rugalmasabbá tenni az ellátást, utánpótlást és az akut helyzetekre való reagálást is.

„Fegyelemre van szükség, és helyileg a legjobb volna egy részvételi órarendet kialakítani, hogy ne legyenek túlterhelve a tesztelőpontok az egyik napon. Ugyanakkor mi nem vagyunk japánok, akik közismertek a fegyelmezettségükről” – szögezte le.

(SzT)