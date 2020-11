A rimaszombati kotlebás pógi úgy kavarhatott, hogy már a parlament is információkat kér a zsaruktól

A parlament illetékes bizottsága olyan határozatot fogadott el, amelyben megpiszkálta Jozef Šimko egyik zavaros rendőrségi ügyét. Arról a Šimkóról van szó, aki a félfasiszta ĽSNS színeiben díszeleg a törvényhozásban és aki történetesen már egy ideje Rimaszombat polgármestere is egyben.

A parlament összeférhetetlenségi bizottsága olyan dokumentumot hagyott jóvá, ami arra szólítja fel a Rimaszombati Járási Rendőrkapitányságot, adjon tájékoztatást a járási székhely polgármesterének viselt dolgaival összefüggésben.

Arról van szó, hogy a város vezetőjeként Šimko még 2011-ben szerződést kötött a Štýl kft-vel a településhez tartozó telkek bérléséről. Mindezt úgy, hogy

a polgármester a nevezett céghez több szálon is kötődik: Šimko, illetve a gyerekei már akkor is - és egészen a mai napig - részesedéssel bírtak a kft-ben, és a felesége pedig a Štýl képviselője a kezdetektől fogva. Az ilyen körülmények között megkötött szerződés azonban ellentétes a települések vagyonáról szóló törvénnyel, hiszen a polgármester nem köthet bérleti szerződést olyan céggel, amelyikben társtulajdonos vagy ahol a városvezető közeli rokona az adott cég törvényes képviselője.

Mivel azonban a város a törvényes határidőn belül nem hozta nyilvánosságra a szerződést, ezért az érvénytelen maradt, annak ellenére, hogy azt aláírásokkal is ellátták. Šimko erre mondja azt, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen nem történt semmi sem. De a helyzet nem ilyen egyszerű. Rimaszombat főellenőre szerint a telek bérleti díjának törlesztőrészletei - néhány év késéssel - elkezdtek beérkezni, amit maga Šimko sem cáfolt a parlament bizottsági ülésén.

Tomáš Lehotský, a Za ľudí képviselője elmondta, a bérleti díjat talán még most is fizetik egy szerződés alapján, ami versenytárgyalás nélkül lett úgy megkötve, hogy az a főellenőr szerint ellentétes a város általános érvényű rendeletével is. Šimko és a Smer képviselői is ellenezték a törvényhozás illetékes bizottságának azon határozatát, amelyik a jelzett üggyel kapcsolatban kérdéseket intéz az illetékes rendőri szervekhez.

