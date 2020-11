Akit nem teszteltek le, annak eddig tart a kijárási korlátozás

Akik nem vettek részt az országos tesztelésen, és akiknek nincs negatív PCR-tesztjük, azokra november 14-ig vonatkozik a kijárási korlátozás.

November 2-tól érvényes a korlátozás mindazokra, akik nem rendelkeznek a - negatív eredményű - tesztet igazoló tanúsítvánnyal. Kivételt az sem jelent, ha éppen munkába menne valaki.

De például a tanúsítvánnyal nem rendelkező személyek elmehetnek bevásárolni vagy felkereshetik az egészségügyi intézményeket is. Akiket nem teszteltek, ilyen körülmények mellett 13 napot kell otthon tölteniük, azok viszont, akiknek a teszteredménye pozitív, tíz napos karantén vár.

A kormányhivatal azzal érvel, hogy a kijárási korlátozás nem azonos a karantént előíró intézkedéssel. Ez két különböző helyzet, érvel a hivatal, hiszen már előzetesen egyértelmű volt, hogy két tesztkör lesz. Mivel a tesztek második fordulója nem lesz országos, november 9-től mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy PCR vagy antigén tesztet végeztessen a mobil tesztpontokon. "A kormány prioritása, hogy minél több embert leteszteljenek" - mondta a hivatal. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy azok is részt vehetnek a hétvégi országos tesztelés második körében, akik nem voltak az elsőn.

Azoknak nem szükséges teszteltetniük magukat, akik már átestek a koronavíruson és azt megfelelő - három hónapnál nem régebbi - dokumentumokkal igazolni is tudják, vagy akiknek egészségi állapota azt nem teszik lehetővé.

