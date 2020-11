Péntektől Liverpoolban is tesztelik a lakosságot, de sokkal okosabban, mint Szlovákiában

Nemcsak Szlovákiában próbálják ki a járvány megállítása vagy lassítása érdekében a teljes körű tesztelést, de máshol kicsit okosabban állnak hozzá. Liverpoolban ezen a hétvégén tesztelnek le mindenkit, aki a városban él vagy dolgozik. A tesztelés azonban teljesen önkéntes és az eredmények pontossága érdekében három különféle tesztet is használnak.

Pavol Čekan biokémikus osztotta meg kicsit keserűen azt a hírt, hogy más országok is alkalmazni akarják a lakosság teljes körű tesztelését a járvány megállítása vagy legalább lefékezése érdekében. Nagy-Britanniában Liverpool az egyik legfertőzöttebb terület, ezért ott próbálják ki első körben, hogy ez hogyan működhet.

„Ott azonban tudományosan álltak a kérdéshez, hogy ellenőrizzék, hogy a SARS-CoV2 elleni harcban melyik teszt a legalkalmasabb. Sajnos ezt nálunk nem tették meg, és én ezt még mindig nagyon sajnálom” - írta bejegyzésében Čekan.

A biokémikus szerint egyrészt ott is használják a antigén teszteket, de ezeknek a pontosságát ellenőrzik standard PCR tesztekkel és úgynevezett LAMP teszttel is. A LAMP egy új PCR módszer, de a korábbi PCR tesztektől eltérően nem igényel drága berendezéseket a kiértékeléshez, és nemcsak laboratóriumi körülmények között használható. Čekan a MultiplexDX cég vezérigazgatója, Szlovákiában ez a cég az egyedüli, amely PCR teszteket gyárt, októberben százezret ingyen adtak a kormánynak.

Összehasonlításképpen Szlovákiával: Liverpoolnak mintegy félmillió lakosa van, a tesztelést is ekkora tömegre tervezték, de teljesen önkéntes. Azért választották ezt a várost, mert ez az egyik gócpont Nagy-Britanniában: október végén 410 fertőzött jutott 100 ezer lakosra – ez az adat nálunk október végén 489 volt, jelenleg már 609. Boris Johnson miniszterelnök szerint a liverpooli eredmények alapján sok millió tesztet eljuttatni a helyi közösségekbe, hogy csökkenteni tudják a vírus terjedését az adott közösségekben. A tesztelés szervezése ott is a hadsereg feladata, mintegy 2000 ember kapcsolódik be.

A brit tesztelési tervekről Martin Smatana egészségpolitikus is beszélt a Paraméternek adott interjújában. Ő is azt kifogásolta – amellett, hogy az országos tesztelést támogatja –, hogy a Szlovákiában a teszteléssel párhuzamosan nem ellenőrzik az antigén teszt pontosságát, így nem tudjuk legalább hozzávetőleges pontossággal, hogy hány fertőzött van az országban.

