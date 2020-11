Biden megnyerte az amerikai választásokat, de Trump egyáltalán nem így gondolja

Ezt a brit BBC, valamint az amerikai CNN hírcsatorna is bejelentette, miután Pennsylvaniában is a Demokrata Párt jelöltje kapta a legtöbb szavazatot.

Biden a bejelentésre a Twitterén reagált, megjegyezve, megtisztelve érzi magát, hogy őt választották arra a feladatra, hogy vezesse a nagyszerű országukat.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8