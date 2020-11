IDŐJÁRÁS: Leszállt a köd és most velünk marad

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

A hajnali köd és alacsony szintű rétegfelhőzet az ország délnyugati részén még kora délután is megmaradt, és elképzelhető, hogy nem is oszlik fel estig. Az ország egy részén ugyanakkora felhőtlen vagy enyhén felhős csak az idő, éjjel azonban ismét várhatóan mindenhol leszáll a köd, hajnalra pedig ugyancsak rétegfelhőzet borítja majd az eget. A hőmérséklet éjszaka 5 és 0 fok közé esik vissza, a völgyekben -2 fok is lehet.

KEDD:

Az előrejelzés szerint marad a ködös, felhős idő, kivéve a hegyekben, valamint néhány alacsonyabban fekvő helyen, ahol várhatóan feloszlik majd a köd. A hőmérséklet lényegében országszerte 10 fok alatt marad, Délnyugat-Szlovákiában alig éri el majd az 5-6 fokot. Legfeljebb felszakadozó felhőzet esetén érheti el az ország más részein helyenként a 11 fokot. Szélcsendre számíthatunk, de ha lesz is, alig érezzük majd a légmozgást.

