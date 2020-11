Tényleg kellett az országos tesztelés? Lehet, hogy segített, de szakemberek szerint e nélkül is csökkenne a fertőzöttek száma, talán lassabban

Szakemberek is elismerik, hogy az országos tesztelés is hozzájárult a fertőzés növekedésének megállításához, de szerintük a kormányfő eltúlozza ennek hatását. Úgy vélik, legalább ekkora hatása van az októberben hozott intézkedéseknek, amelyek jelentősen csökkentették az emberek mozgását. Tesztelés nélkül is mindenki csökkenésre számított, és Csehország példája is ezt mutatja.

Igor Matovič önkéntesként a tesztelés alatt (Fotó: TASR)

Kisebb háború tört ki egyes szakértők és a kormány – mindenekelőtt Igor Matovič miniszterelnök – között. A kormány szerint ugyanis a teszteléssel – legalábbi ideiglenesen – lelassították a járvány terjedését, sőt megfordították a trendet. A kormányfő hétfőn már arról beszélt, hogy hamarosan lazítani lehet az intézkedéseken.

„Én is szívesen elmennék a családommal templomba vagy a feleségemmel vacsorázni egy jó étterembe” – jelentette ki Matovič.

Szerinte a tesztelés 55%-os csökkenést hozott országos szinten a fertőzöttek számában. A kormányfő és Marek Krajčí egészségügyi miniszter már az „országos tesztelés” második fordulója előtt, pénteken arról beszélt, hogy mennyivel javultak Szlovákia Covid-mutatói.

Az országos helyzet az egészségügyi minisztérium szerint november 6-án. A kis zöld kör javuló tendenciát jelent (Fotó: Paraméter.sk)

Matovič: jönnek a kuvikok

Emellett oda is szúrt egyes szakembereknek, akik azért bírálták a kormányt, mert sok helyen – a kevésbé fertőzött régiókban – feleslegesen tesztelte antigén tesztekkel a lakosságot, másrészt pedig nem hitelesítette más tesztekkel az antigén tesztek pontosságát, megbízhatóságát. „Nyakon ragadtuk a koronát” – írta ki hétfőn a Facebook-oldalára Igor Matovič, és megdicsérte magát és kormányát, hogy milyen ügyesen járt el.

„Igen, és most újra felkelnek a kuvikok, akik előbb mindent megtettek az ellen, hogy az antigéneket így vessük be a harcba… nem jött be nekik… és most arról fognak képzelegni, hogy az ilyen drámai javulás az egy hétre bezárt boltok és az enyhe lockdown eredménye” – jósolta Matovič.

Smatana: Az 55% ül, de minek köszönhető?

Nem volt nehéz „jósolnia”, mert már a hétvégén több szakember is bírálta a kormány és mindenekelőtt Matovič magyarázatait, aki mindent az országos teszteléssel próbál indokolni. Martin Smatana szerint azonban tévedés mindent a tesztelésnek köszönni.

„Matematikailag rendben van, hogy a tesztelés idején 55 százalékos csökkenés tapasztalható a vírus előfordulásában, de a korreláció nem ok-okozati összefüggés” – jelentette ki az egészségpolitikus.

A cseheknek megy „atomfegyver” nélkül is

Szerinte erre a legjobb példa Csehország. „Ott a hétnapos átlagos esetszám 10 százalékot csökkent, és a reprodukciós szám, ami megadja, hogy egy beteg hány másikat fertőz meg, egy alá csökkent. Mindez az »atomfegyver« bevetése nélkül” – jelentette ki Smatana. Az országos általános tesztelést korábban Matovič nevezte „atomfegyvernek” a koronavírus elleni harcban. Csehországban már vasárnap is csökkent a fertőzöttek száma, hétfőn (november 9.) pedig 6 048 új fertőzöttet találtak, míg egy héttel korábban ez a szám még 9241 volt.

Szerinte ezt a csehek szlovákiaihoz hasonló intézkedésekkel érték el, mint a kijárási korlátozások, a vendéglátóhelyek, boltok működésének korlátozása, de országos tesztelés nélkül, ami egyáltalán nem kis összeg. Jaroslav Naď védelmi miniszter hétfőn nem tudta megmondani, mibe került a tesztelés, de állította, hogy már dolgoznak a költségek kiszámításán. Csak a felhasznált tesztek ára több tízmillió euró volt, több forrás is 100 millió körüli költséget emleget a három hétvégével kapcsolatban.

Mindenki tudta, hogy csökkenés várható?

Smatana úgy véli, hogy Szlovákiában a szakemberek közül már senki sem tartott attól, hogy a napi esetszám elérheti a 4-5 ezret, amikor október közepén újra bevezették a szigorúbb járványügyi szabályokat. „Sokféle modell létezik, amelyek képesek szimulálni a járvány terjedését – állítja Smatana. –

Az oxfordi modell alapján nyilvánvaló, az előfordulás 55 százalékos csökkenését nem lehet csak a tesztelés számlájára írni, hanem nagy hatást kell tulajdonítani éppen a szigorított szabályoknak és a lakosság csökkentett mobilitásának.”

Szerinte fontos, hogy ne szaladjon el velünk a ló. „Kulcsfontosságú tehát a tények korrekt bemutatása a kontextusnak megfelelően, nem pedig a PR-tervhez való igazításuk” - írta a Facebookon Smatana.

Martin Smatana (Fotó: TASR)

Több a fals pozitív, mint az igazi?

Nagyon fontosnak tartja az antigén tesztek pontosságának, elsősorban a fals pozitív teszteknek a figyelembe vételét. „Nem fenyeget, hogy ilyen alacsony fertőzöttségi mutató mellett több lesz a hamis pozitív teszt mint a ténylegesen pozitív? – teszi fel a kérdést Smatana. Még a szombati adatok – 1,3 millió tesztelt, 8172 pozitív teszt – alapján azt írja, hogy a 99,5-99,6%-os pontosság esetén a hamisan pozitívak száma mintegy 5200 és 6500 között mozog. „A ténylegesen kiszűrt fertőzöttek aránya tehát 1700-3000 között mozog – állítja az egészségügyi elemző. – Ez egy-két nap PCR teszteléssel kiszűrhető.”

Már Matovič szerint is jó az 1 százalékos határ

Smatana szerint éppen a tesztek pontatlansága az oka annak, hogy a szakemberek csak a legfertőzöttebb területek tesztelését javasolták. „Az alacsony fertőzöttség esetén a tesztek már nem szűrnek, a kockázat meghaladja a lehetséges hasznot.

De dicsekedjünk az 55%-kal, hiszen világiak vagyunk” – írta az elemző.

Úgy tűnik ezt már a kormányfő is belátta, aki az országos válságstáb ülése után azt mondta, hogy már nem is járásokban, hanem csak a legfertőzöttebb mintegy 500 településen lesz tesztelés két hét múlva. Ott, ahol 1 százalékosnál nagyobb a fertőzöttek aránya. Éppen ezt javasolta egy héttel ezelőtt Smatana, igaz, a járványügyi szakértők ennél is magasabb, 1,5 százalékos regionális fertőzöttségi szint felett teszteltek volna. Ha a múlt hétvégén az 1 százalékos határt alkalmazták volna, akkor a Dunaszerdahelyi járásban nem kellett volna újra tesztelni.

Čekan: nálunk nincs kontroll

A biomedikus Pavol Čekan, az egyetlen szlovák, PCR-tesztet gyártó cég vezetője is azt kifogásolta, hogy a kormány az országos tesztelés során nem ellenőrizte az antigén tesztek pontosságát, pedig szerinte ezt könnyen megtehette volna. Liverpoolt említette pozitív példaként, ahol éppen a múlt hétvégén kezdték tesztelni a teljes lakosságot, de önkéntes alapon és háromféle teszttel, hogy ellenőrizni tudják az antigén tesztek pontosságát.

Az előtérben Pavol Čekan, Igor Matovič társaságában (Fotó: TASR)

Igor Matovič egy hétvégi rádióinterjúban azt állította, hogy Liverpoolban ugyanúgy tesztelnek, mint Szlovákiában, és egyben azzal vádolta meg Čekant, hogy félrevezető dolgokat állít a szlovákiai teszteléssel kapcsolatban.

Čekan cáfolta, hogy tévesen közölt volna bármit is a hazai tesztelésről, szerinte inkább Matovic csúsztatott azzal, hogy a liverpooli tesztelést a szlovákhoz hasonlította.

„Ha mi ugyanúgy akartunk volna tesztelni, mint Liverpoolban, akkor minden nagyobb logisztikai és etikai probléma nélkül megtehettük volna ez Árvában és Bártfán a következőképpen: 1. minden tizedik sorbanállónak PCR-teszthez vettünk volna mintát – ezzel megállapíthattuk volna az Ag tesztek érzékenységét (azt, hogy hány esetben mutat negatív eredményt egy fertőzött ember esetében – szerk.); 2. minden pozitív Ag tesztet produkáló embert PCR-teszttel ellenőriztünk volna – így meg tudtuk volna állapítani az Ag tesztek specificitását, vagyis azt, hogy mennyi hamis pozitív tesztre kell számítanunk” – írta a Facebook-oldalán Čekan.

Matovič még részrehajlással is megvádolta Čekant, a sorok közt azt állítva, hogy azért erőlteti a PCR-tesztekkel való ellenőrzést, mert az ő cége gyártja a teszteket. Čekan erre csak annyit válaszolt, hogy köszöni az emberek támogatását, de a maga részéről ezt az ügyet lezárta, különben is sokkal fontosabb problémái vannak ennél.

Lajos P. János