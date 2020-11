Nincs kizárva, hogy decemberben minden diák visszatér az iskolapadba

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter elmondása szerint még mindig nincs kizárva, hogy november 30-án minden diák visszatérhet az iskolákba.

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter (Fotó: TASR)

"Hogy ez megvalósítható-e, azt meglátjuk a jövő heti válságstábon"

- nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Gröhling. Ugyanakkor azt is lehetségesnek tartja, hogy az iskolazárat - amely jelenleg az alapiskolák alsó tagozatain kívül mindenhol érvényben van - akár meg is hosszabbíthatják.

Korábban az is felmerült, hogy az iskolákban közösségi tesztelést is lehetne végezni a rendelkezésre álló gyorstesztekkel. Ennek megvalósítása azonban elég bonyolult, és nemcsak logisztikai szempontból. Ugyanis a miniszter szerint arra a kérdésre is választ kell adni, hogy mi legyen azokkal a diákokkal, akiknek szülei nem egyeznének bele a tesztelésbe.

Egyelőre az a racionális megoldás merült fel, hogy ha valamelyik iskolában felütné a fejét a koronavírus-fertőzés, akkor az intézmény mobil tesztállomást igényelhetne, amely gyorsan letesztelné például az összes tanárt.

Branislav Gröhling szerint azzal az ötlettel is foglalkozni lehet, hogy a diákok oktatására hatfős csoportokban kerüljön sor. Ez viszont inkább a hátrányos, szükséghelyzetben lévő szülői hátérrel rendelkező gyermekekre vonatkozna.

Egyelőre a levegőben lóg az iskolák technikai felszereltségének fejlesztése is. Az oktatásügyi minisztérium legutóbb 6 millió eurót különített el erre a célra, ám jelenleg is zajlanak a tárgyalások az összeg emeléséről. A tárcavezető szerint lehetséges, hogy a támogatási csomag nagyobb lesz 10 millió eurónál.

(TASR)