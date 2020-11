Továbbra is korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi oktatás területén Szlovákiában

Továbbra is korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi nyelveken történő oktatás területén, mutat rá a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája szlovákiai végrehajtási szintjének ötödik felméréséről szóló jelentés, melyet szerdán hagyott jóvá a kormány. A dokumentumban az is szerepel, hogy az érvényben lévő jogszabályok, valamint a százalékalapú korlátozás továbbra is akadályozzák a kisebbségi nyelvek hivatali használatát.