Kilenc bajnokiból kilencet megnyert, a mezőny fölé nőtt a Királyfiakarcsa

Augusztusban remek rajtot vettek, az őszi idényben lejátszott kilenc bajnoki meccsükön huszonhét pontot szereztek, öt pont előnnyel vezetik a tabellát a királyfiakarcsaiak a dunaszerdahelyi területi focibajnokság VII. ligájában.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A remekbe szabott menetelés nagy sikernek számít. 2016 nyarán az id. Nagy Milán által irányított vezetőség úgy döntött, hogy kijelentkeznek a bajnokságból, pénzszűkében bizonytalan időre szüneteltetik a focit a faluban. 2019 elején a focikedvelők, egykori tisztségviselők és labdarúgók összedugták a fejüket, arról döntöttek, hogy újjáélesztik a labdarúgást Királyfiakarcsán. A települést képviselő kollektíva a koronavírus-járvány miatt kurtára sikeredett 2019/2020-as bajnoki évfolyamban a Déli csoport élmezőnyében eresztett gyökeret, az őszi folytatásban a VII. liga egyeduralkodójaként került a figyelem fókuszába. A felnőttek mezőnyében (VI. és VII. liga) egyetlen csapatként százszázalékos (!) eredményességgel büszkélkedhet. A statisztikát figyelve ugyancsak említést érdemel az éllovas 11:0-ás idegenbeli diadala a diósförgepatonyiak B csapata elleni összecsapáson, valamint gólfelelősük, Molnár Sándor 15 találata.

Minek köszönhetik, hogy a mezőny fölé nőttek?

„Mi tavasszal sem pihentünk. Amint azt a járványügyi helyzet lehetővé tette edzésbe álltunk. Edzőmeccseket is játszottunk. Az augusztusi idénykezdéskor már megfelelő erőnléttel rendelkeztünk, több találkozón a mérkőzés második felében sikerült felülkerekednünk. Javunkra vált, hogy posztokra erősítettünk. Mivel hosszabb időre kényszerpihenőre szorult a kapusunk, ezért erre a fontos posztra leigazoltuk id. Pörsök Adriánt. Korábban gondot okozott a góllal kecsegtető helyzetek kihasználása. Molnár Sándor megoldotta a problémát. Az egyházkarcsaiaktól hazatért Hervay Andreas, aki fazont adott játékunknak. Sokat nyomott a latban az egykor az élvonalat is megjárt játékosedzőnk, Csápai Zoltán szakértelme. Tapasztalatait még játékosként is kamatoztatja. Annak ellenére, hogy sérülések miatt trénerünknek gyakran improvizálnia kellett, a bővebb keretnek köszönhetően sikerült a hiányzókat megfelelően pótolnunk” – ecsetelte a Paraméternek a listavezető erényeit, a pozitívumokat ifj. Nagy Milán klubelnök, aki játékosként is részt vállalt a sikerekben.



Fotó: Facebook

Korábban anyagi problémák miatt szünetelt a foci Királyfiakarcsán. A jelek szerint ezen a téren is javult a helyzet.

„A legutóbbi helyhatósági választások után fordult a kocka. Polgármesterünk, a képviselők a labdarúgást (is) felkarolták. Az önkormányzat a legnagyobb támogatónk, ugyanakkor több falubeli szponzorunk is van. Örvendetes, hogy a szomszédos községekben élők közül is akadnak olyanok, akik besegítenek. Kis költségvetésből is lehet nagy eredményeket kihozni. Mintegy hetven százalékban hazaiak alkotják a keretet. A futballisták szívből játszanak, az edzések és a meccsek után frissítővel kedveskedünk nekik” – nevesítette a sikerhez vezető út legfontosabb összetevőit az ambiciózus sportember.

Újra közbeszólt a Covid-19, sok a kérdőjel a folytatást illetően...

„Őszi bajnoki meccsekre nem számítok. Ezen a héten elkezdjük a gyakorlásokat. Természetesen csoportos edzések lesznek a Gödör Arénában. A villanyfényes tréningeken csak azok vehetnek részt, akik negatív teszttel rendelkeznek. Remélem, jövőre pótolhatjuk az őszi idényből elmaradt párharcokat. Ami pedig a remélt tavaszi folytatást illeti, szeretnénk megőrizni a tabella élén elfoglalt pozíciónkat. Nyáron azzal a céllal vágtunk neki, hogy az idény végén bajnokként kerüljünk felsőbb osztályba. Eddig sok munkát, erőt, energiát fektettünk ebbe, a folytatásban sem lesz ez másként” – nyomatékosította céljukat ifj. Nagy Milán.

ái