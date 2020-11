Egyházkarcsán újra tesztelhetnek, de Ekecsen, Hodosban és Nagyudvarnokban is javult a helyzet

A Központi Válságstáb javaslata szerint azokon a településeken tarthatnák meg a tömeges tesztelés harmadik fordulját a jövő hét végén, ahol 1% felett volt a pozitív antigéntesztek aránya a legutóbbi fordulóban. Zöld jelzésű járások esetén ez az első forduló, a vörös jelzésűeknél, mint amilyen a dunaszerdahelyi is, a második kör.

Erről persze még nem született végleges döntés, de egy korábbi cikkünkben már összefoglaltuk a Dunaszerdahelyi járásban található települések mintegy felének elmúlt hétvégi eredményeit.

Azóta néhány további község adatairól értesültünk. Ekecsen az első fordulóban még viszonylag rossz volt a helyzet, 2,6%-ot tett ki a pozitív tesztek aránya, 68 esetben mutatott fertőzést a 2611-ből, amiben közrejátszott, hogy a koronavírus megjelent a helyi alapiskolában és szociális intézetben is.

Ekecs a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás határán fekszik, így itt is érezhető volt a járáshatáron túlról érkező nyomás, 900-zal több tesztet végeztek el, mint az előző héten. Polák László polgármester közlése szerint azonban mostanra némileg javult a helyzet. Az elmúlt hétvégén 3534 tesztből 29 lett pozitív, ami 0,82%-os arányt jelent.

Ugyancsak javult a helyzet Hodosban, ahol az első tesztelési körben még 12 pozitív személyt szűrtek ki az elvégzett 987 tesztből (1,22%), ám a második fordulóban már 0,17%-ra csökkent a pozitív tesztek aránya, 1199-ből 2 mutatott ki fertőzést. A Dunaszerdahely határában fekvő falu így vélhetően kimarad a harmadik körből, ha az megvalósul.

Hasonlóképp Nagyudvarnokhoz, ahonnan az első fordulóból nincs pontos adatunk, a második körben viszont Ürögi János polgármester közlése szerint 1155-ből 3 antigén teszt hozott pozitív eredményt. Ez csupán 0,26%, meg sem közelíti az egyet.

Más a helyzet viszont Egyházkarcsán, ahol az elmúlt hétvégén 1045 tesztet végeztek el, és azok közül 18 lett pozitív, ami 1,72%-ot tesz ki. Gódány László polgármester közlése szerint az első fordulóban is hasonló volt az arány. „Ha szükség van harmadik fordulóra, akkor legyen. Mi eddig is megtettük, amit lehet és ezután is megtesszük” – húzta alá. Kiemelte, hogy a magasabb arány nem köthető helyi intézményekben kialakult gócpontokhoz, az iskolában és az óvodában sem jelent meg a fertőzés, csupán egy-egy szülőnél merült fel.

Egyházkarcsának a magasabb fertőzöttségi aránya miatt tehát vélhetően részt kell vennie a tesztelés harmadik fordulójában, hasonlóan Nyékvárkonyhoz, Léghez, Királyfiakarcsához és Gombához.

További községeknél is érdeklődtünk, de egyelőre nem tudtak eredménnyel szolgálni, mivel azt a hadsereg képviselője nem osztotta meg velük.

