A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, valamint a Galántai Honismereti Múzeum szeretettel meghív minden érdeklődőt a „ A szlovák jégkorong 90 éve“ című kiállításra, melyet a Szlovák Olimpiai és Sportmúzeum a Szlovák Jégkorong Szövetséggel együtt valósított meg.

A vándorkiállítás 2019-ben jött létre a szlovákiai szervezett jégkorong 90. évfordulója alkalmából, ami arra utal, hogy mára már a téli sportoknak Szlovákiában bizonyos hagyománya és sikere van. A kiállítás látványos paneleken keresztül időrendi sorrendben térképezi fel e sportág kezdeteit hazánkban.

A szövegeket, melyeket Ján Holko jégkorongtörténész állított össze, a Szlovák Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteményéből, valamint magángyűjteményekből származó érdekes tárgyak egészítik ki. A régebbi és újabb típusú sporteszközök a szlovák jégkorong első és legutóbbi sikereit idézik fel, és olyan szlovák jégkorong legendák neveihez kapcsolódnak, mint Dárius Rusnák, Dušan Pašek, Igor Liba. Megtekinthető továbbá Ján Lašák és Jaroslav Halák kapusok jégkorongfelszerelése is.

A kiállítás ezenkívül érméket, díjakat és kupákat mutat be a világ- és hazai bajnokságokról. A látogatóknak a hozzájuk kapcsolódó pillanatokra - konkrét mérkőzésekre, győzelmekre és vereségekre - is lehetőségük lesz visszaemlékezni, ezenfelül megtudhatnak egyet s mást magáról a sportról is. A kiállítás a szokásos nyitvatartási időben (keddtől péntekig 9:00–17:00, szombaton 13:00–17:00 között) lesz látogatható 2020. november 14-től 2021. január 30-ig. A kiállítás online megnyitója 2020. november 14-én 17:00 órától lesz követhető a múzeum FB oldalán, ill. YouTube csatornáján. Amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, szeretettel várnak mindenkit a múzeumban.

(Mgr. Slobodová Erika)