Botrányosan működik a magyar közmédia, Orbán állampártját segíti

Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a már magyar nyelven is működő Szabad Európa hírportál, hogy a magyarországi közmédia egyik tavalyi értekezletén elhangzott: akinek nem tetszik az előírt politikai irányvonal, az húzzon el.

Az MTVA korábbi vezető szerkesztője, Bende Balázs - aki jelenleg a közmédia vezető külpolitikai újságírója - egy munkahelyi gyűlésen politikai instrukciókat adott a közmédia munkatársainak – állítja a Szabad Európa cikke. A lap szerint tavaly márciusban értekezletre hívták a közmédiánál a külpolitikai rovat minden munkatársát és a meghívóban az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos teendők voltak megjelölve témaként.

A Szabad Európa szerint a meeting elején begyűjtötték a mobiltelefonokat, és kivitték a helyiségből, de így is készült egy hangfelvétel az ott elhangzottakról. A cikkben bemutatott felvételen elhangzik – a lap szerint Bendétől –, hogy az MTVA-ban nem az ellenzéket támogatják, és akinek ez nem tetszik, az azonnal adja be a felmondását.

Aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írni róla. Akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, le kell adni a felmondását, és el kell menni.

A felvételen az hallható pontosan, "hogy most kell eldönteni és egyértelmű választ kapni, hogy ezen körülmények között fog-e, hajlandó-e itt dolgozni. Amennyiben nem, akkor meg kell beszéljük, hogyan tovább. Mert nekem sincs energiám, időm óvodásat meg óvóbácsisat játszani senkivel. Senkit nem tartok annyira értelmetlen és buta embernek, hogy ne fogja fel, hol dolgozik, és mi az elvárás. Aki ezeket nem fogja fel, az vagy buta vagy hazudik. Egyikre sincs szükségünk."

A huszonhét év után magyar nyelven újraindult Szabad Európa megkereste az MTVA-t a felvételeken elhangzottakkal kapcsolatban, nem kaptak választ a kérdéseikre.

A Szabad Európa cikksorozatban számolt be arról, hogyan zajlik a munka az MTVA külpolitikai rovatánál. Az első részben azt mutatták be, hogyan terjedt ki a kézivezérlés a köztévé külpolitikai anyagaira, hogy még a koronavírus-járványról szóló tudósításokat is manipulálni kellett. A csütörtökön nyilvánosságra hoztott hangfelvételt, amin Bende utasításba adja: az EP-kampány során az intézmény támogatását nem az ellenzék élvezi, és akinek az nem tetszik, az adja be a felmondását. Kis színes, de Magyarországra jellemző, hogy a történet főszereplője, a köztévé ügyeletes sorosozójaként is ismert szerkesztő is Soros-ösztöndíjas volt.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a médiahatóság haladéktalan vizsgálatát, a felelősök szankcionálását és a közmédia jogszerű működését biztosítani képtelen, egypárti médiafelügyelet gyökeres átalakítását sürgeti délután kiadott közleményében. Szerintük a cikkben megjelent gyakorlat súlyosan jogsértő.

„A köztelevíziónak nem azt kell mutatnia, amit a kormánypárt látni szeretne, hanem azt a valóságot, ami az országban és a világban történik. Az eset ugyanakkor arra is rávilágít, amit a MÚOSZ évek óta következetesen hangoztat: hogy az egypárti, kizárólag a Fidesz delegáltjaival feltöltött médiafelügyelet képtelen biztosítani az állampolgárok szabad és elfogulatlan tájékozódáshoz való alkotmányos alapjogának érvényesülését” - fogalmaznak.

(hvg/Szabad Európa/Telex)