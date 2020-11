Távoktatás a csilizradványi Kóczán Mór Alapiskolában

A koronavírus minden területen változásokra kényszerít bennünket. Alkalmazkodni kényszerülünk az adott körülményekhez.

A tavaszi első hullám idején az iskolákat váratlanul érte a bezárás, sok intézmény gyors megoldásokat igyekezett találni, hogy a távoktatás meg tudjon valósulni. Így volt ezzel a mi iskolánk is. A tavalyi iskolaévben az intézményünk a honlapjára töltötte fel a tananyagokat, a tanulókkal különféle fórumokon tartottuk a kapcsolatot. Ez kimerítő volt tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Amikor júniusban újra visszatérhettünk az iskolapadokba láttuk, hogy minden igyekezetünk ellenére sem sikerült úgy, mint ahogy szerettük volna. Éppen ebből a tapasztalatból kiindulva úgy döntöttünk, hogy idén felkészülünk minden eshetőségre.

A tanévet azzal kezdtük, hogy összegyűjtöttük a tanulók elérhetőségeit. Minden tanulónk számára aktiváltuk az MS Office programcsomagot, melyet díjmentesen tudnak használni, minden tanuló egyedi hozzáférést kapott. Az online oktatásra a MS Teams alkalmazást használjuk. Ez egy zárt tér, így a GDPR értelmében is meg tudunk felelni annak a követelménynek, hogy a tanulóink és a pedagógusaink személyes adatai védve legyek, ne kerüljenek ki a nyilvánosság felé. Ez a programcsomag lehetőséget biztosít az egységes kommunikációra, a tanulók bárhonnét hozzá tudnak férni az adott programokhoz, csupán internet hozzáférésre van szükségük. Mielőtt a felső tagozatosok számára befejeződött az iskolai oktatás, mi már ki is próbáltuk a gyakorlatban e program működését. Délutánonként a tanulókkal összekapcsolódtunk, mindenki a saját környezetéből, otthonról. Volt, aki számítógépen, telefonról, tabletről és egyéb berendezésekről. Így már nem okozott gondot a bejelentkezés, amikor elkezdődött a távoktatás. Ez az alkalmazás nagyban segíti a mindennapi munkánkat, hiszen látjuk, halljuk a tanulókat, tudunk velük minden nap élőben kapcsolatot tartani. Persze, ez a virtuális tér nem enged annyi mindent megvalósítani, mint az iskolai környezet, de mégis a kollégák visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy eredményes ez a módszer. A tanulók véleménye alapján is elmondható, hogy ők is elégedettek, mivel nem érzik, hogy a sok tanulnivalóval magukra hagytuk őket. A hallott és látott magyarázat alapján már el tudnak indulni a feladatok megoldásában. Az elhangzott magyarázat akár rögzíthető, a különféle segédanyagok (prezentációk, munkalapok, jegyzetek, stb.) bármikor elérhetőek a tanulók számára. A programok a számonkérésre is adnak lehetőséget, mivel egyszerű szerkezetű tesztek készíthetők vele, így a tanulók rövid időn belül tudnak számot adni tudásukról, és a pedagógus munkája is lecsökken, mivel a javítás automatikus, igaz a felkészülés több időt vesz igénybe.

További előnynek tekinthető, hogy ezt az alkalmazást nemcsak a távoktatásban tudjuk kihasználni, hanem majd a hagyományos oktatás során is, mivel a tanulók akár csoportos feladatokat is tudnak megoldani, közösen tudnak projekteket kidolgozni a saját otthonukban, illetve a pedagógusok a tananyagokat, segédanyagokat is fel tudják tölteni a tanulók számára.

Azon tanulók számára, akiknek nincs számítógépük az iskola kölcsönzött a távoktatás idejére.

Összegezve, az igazgatóság körültekintő szervező munkájának köszönhetően, a pedagógusok hozzáállásának és nem utolsó sorban a tanulókénak is, a mi iskolánkban jól működik a távoktatás. Hatalmas köszönet érte mindenkinek!

Mgr. Csicsay Éva, igazgatóhelyettes, Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány