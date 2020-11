Nesze semmi, fogd meg jól! Nem tudnak mit kezdeni a kormány engedményével az uszodák és edzőtermek üzemeltetői

November 16-tól, hétfőtől a mozik és a színházak mellett a fitnesztermek és az uszodák is kinyithatnak bizonyos feltételek mellett . Utánajártunk, hogy utóbbiak milyen módon tudnak működni a szigorú korlátozások mellett, ha egyáltalán ez kivitelezhető.

A legfrissebb rendelet szerint az edzőtermekben és az uszodákban 15 négyzetméterenként egy személy tartózkodhat, de a hely méretétől függetlenül maximálisan hatan lehetnek bent egyszerre. Emellett a személyzetnek kötelezően szájmaszkot kell viselnie.

Az uszodák működtetése nagy veszteséggel járna

Keszegh Béla, Komárom polgármestere érdeklődésünkre elárulta, egyelőre vizsgálják annak lehetőségét, hogy megnyissák-e a városi uszodát.

– nyilatkozta Keszegh Béla, majd hozzátette: a gondot főként az jelenti, hogy ilyen üzemmódban jóval költségesebb az uszoda fenntartása, ugyanis a levegő és a víz hőfokát is szinten kell tartani. A polgármester szerint a nyilvánosság fogadása még költségesebb lenne, ugyanis úszómestert és más személyzetet is alkalmazni kellene.

– tette hozzá Keszegh Béla.

Az idei év elején jelentős modernizáláson esett át a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola mellett működő uszoda, és tulajdonképpen már április óta arra vár, hogy mikor nyílhat meg a diákok és a nyilvánosság előtt. Korábban még úgy tűnt, hogy szeptember 21-én ez végre megtörténhet, de a járványügyi intézkedések keresztülhúzták a tervet.

Szabó László, az iskola igazgatója elmondta, hogy az uszoda már egy ideje készen áll a megnyitásra, technikailag és műszakilag is minden a helyén van, viszont az intézmény a megyei önkormányzattól egyelőre nem kapott sem támogatást az uszoda működtetésére, sem tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy a város által működtetett uszodák mellett a megye fennhatósága alá tartozó intézmények is megnyithatnak-e.

Tény azonban, hogy ha az iskola megkapná az engedélyt, akkor sem lenne kifizetődő az uszoda üzemeltetése.

– nyilatkozta a Paraméternek Szabó László, aki azonban ezt egyelőre nem is tartja valószínűnek.

Az igazgató szerint attól függ minden, hogy mikor nyithatnak ki újra a középiskolák. Amennyiben erre sor kerül, az uszodát sem lenne probléma működtetni – a szükséges anyagi fedezet mellett.

„Nagyon sajnálom, mert gyönyörű lett az uszoda, modern berendezéssel, a felújítás óta pedig nem tudjuk üzemeltetni. Amíg a diákok itt voltak, addig sem nekik, sem a nyilvánosság számára nem volt engedélyezett a használata. Ráadásul egy úszóklub szerette volna áttenni a székhelyét ide, ami egy történelmi eseménynek ígérkezett, hiszen korábban még nem működött úszóklub a Dunaszerdahelyi járásban. A tervek szerint a szeptemberi kezdéssel ők is elfoglalhatták volna az uszodát, de most ez is meghiúsult“