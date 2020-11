Több mint 20-an karanténba kerültek a dunaszerdahelyi munkaügyi hivataltól

Az országos tesztelés első és második fordulója, illetve pozitív PCR-tesztek után is csökkent a Dunaszerdahelyi Járási Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal bevethető munkatársainak száma - értesült a Paraméter.

Előzetes információink szerint a hivatal legalább 15 munkatársa fertőződött meg a koronavírussal. Érdeklődünk erről a hivatal igazgatójánál, Iró Tibor pedig megkeresésünkre elárulta, hogy a tesztelési körök után valóban többeknek otthon kellett maradniuk.

"Az első fordulót követően 15-en, a második kör után 6-7-en kerültek karanténba. Közülük többen voltak, akiknek valamely családtagja tesztje lett pozitív, és ezért kellett karanténban maradnia. Rajtuk kívül a múlt héten két munkatársunk PCR-tesztje is pozitív lett" - fejtette ki az igazgató.

Elmondta, hogy ezután több fronton is megoldást kerestek, hogy minimalizálják a munkatársak közti, illetve az alkalmazottak és a hivatal kliensei közti személyes találkozókat. A hivatalhoz érkező kliensekkel a portán konzultáltak, itt intézhették el kérvényeiket és csak az mehetett ennél tovább, aki esetében feltétlen szükség volt további személyes egyeztetésre. Mindemellett Iró Tibor szavai szerint rövidített fogadidőben találkozhattak alkalmazottaik az ügyfelekkel. Emlékeztetett arra is, hogy az utóbbi időben hetente fertőtlenítik azokat a helyiségeket, ahol a kliensek is megfordulnak.

"Szerdára a karanténba került munkatársaink túlnyomó része már visszatérhet a munkahelyére" - árulta el az igazgató.

