Az orvosok szakszervezete szerint azonnali megoldásra van szükségük a kórházaknak

Sürgősen kezelni kell a kórházakban kialakult helyzetet, figyelmeztetett Peter Visolajský, az Orvosok Szakszervezeti Szövetségének (LOZ) elnöke.

„Minél tovább tart a jelenlegi állapot, annál rosszabb helyzetbe kerül a többi beteg. Sok műtétet máris elhalasztottak, néhány beteg az orvoshoz is fél elmenni a járvány miatt. Biztonságossá kell tenni a kórházakat” - jelentette ki Visolajský a központi válságstáb ülése előtt. Le kell tesztelni a kórházba bevonuló pácienseket, és a kezelés alatt is folyamatos tesztelésre van szükség. Mint mondta, már a járvány első hulláma alatt is tapasztalták, hogy a betegek féltek befeküdni a kórházba, és végül sokkal rosszabb állapotban kerültek oda.

Visolajský nem helyesli az összes iskola kinyitásának ötletét. „Én is azt mondom, hogy ha valahol lazítunk, akkor az iskoláknál kezdjük, a felső tagozattal, esetleg a kollégium nélküli középiskolákkal, de most ez sem lehetséges az összes járásban” - tette hozzá. Szerinte a kevésbé fertőzött járásokban el lehetne kezdeni a nyitást.

Visolajský szerint az országos tesztelésekkel összekuszálódott a kép és nem ismerjük a valódi járványhelyzetet, átláthatatlanok az adatok. Rámutatott, hogy emiatt kevesebb PCR-tesztet végeztek, és az antigénteszteléseket nem követte a kontaktusok következetes felkutatása.

Újabb országos tesztelés szerinte nem lenne helyes. Az egyes régiókban van értelme az antigéntesztelésnek, és ennek is csak akkor, ha egy hét múlva megismétlik.



