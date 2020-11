Hunčík Péter: ilyen arcátlanságra, ilyen vastagbőrű, ilyen rinocéroszbőrű emberekre én nem számítottam

1989-ben nem számított arra, hogy ilyen gyorsan visszajönnek a kommunisták, és ráadásul ilyen ruhában. Szerinte most elő kell venni a józan értékrendet, és összehasonlítani, hogy mit kínál Fico és Kotleba, és mit a másik oldal. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy vannak olyanok, akik a letartóztatásoktól tartva abban érdekeltek, hogy egyre nagyobb káoszt kavarjanak az országban.

Az 1989-es események aktív résztvevőjeként hogyan értékeli, hogy idén november 17-én inkább azok tüntetnek, akik korábban vagy nem szerették ezt az ünnepet, akár el is utasították az eredményeit, vagy 1989 eljelentéktelenítésére játszottak, lásd a Robert Fico pártját, a Smert vagy Marián Kotleba és társaságát? Számított erre 30 vagy akár még pár évvel ezelőtt is, hogy ilyen felállás alakul ki, hogy ilyen emberek fognak a szabadságért tüntetni, mint akik most utcára akarnak vonulni?

Nevetségesnek tartom a jelenleg kialakult helyzetet. Én úgy gondoltam, hogy kreatív, jó képzelőerővel megáldott ember vagyok, ezért is fogtam neki az írásnak, próbáltam színházat is csinálni, de ilyen ötleteim sajnos nem voltak.

A most kialakult helyzetben mekkora a kormány felelőssége azáltal, hogy a kijárási korlátozással, a veszélyhelyzet kihirdetésével lehetőséget is adott ezeknek az embereknek, hogy tiltakozzanak, „védjék a szabadságot”?

A kormányról megvan nekem is a véleményem, de egy olyan helyzetben vagyunk a koronavírus miatt, amivel eddig, ezelőtt még sehol a világon senki nem találkozott. Nem lehet biztos receptet találni arra, hogy mit kell tenni, ezért van ez a kapkodás, és ezek a kaotikus viszonyok nemcsak Szlovákiára jellemzőek, ez az egész világban így van. A másik dolog pedig az, hogy ilyen arcátlanságra, ilyen vastag, rinocéroszbőrű emberekre én nem számítottam. Azok közül, akik átélték azt a 40 évet a szocialista Csehszlovákiában, sokan úgy gondolták mint én, hogy eltűnnek a kommunisták, és legalább két generációig nem tolják ide a képüket. Ehelyett jönnek vissza más gúnyába öltözve, ez elfogadhatatlan, felháborító. Egyrészt nevetséges, komikus a helyzet, Ionesco vagy Örkény István tudna csak ilyen abszurd helyzeteket kitalálni, másrészt viszont halálosan komoly, a társadalomról van szó, és nemcsak Szlovákiában, hanem egész Közép-Európában. Nézzük meg a V4-es országokat, hogy milyen kaotikus helyzetek jellemzik őket.

November 17-én nemcsak az 1989-es bársonyos forradalomra emlékezünk, hanem német fasiszták elleni 1939-es prágai diákmegmozdulás áldozataira is, és most neonácikat és fasisztákat is látunk tüntetni az utcákon.

Ez is fokozza a helyzet abszurditását, tényleg csak a legnagyobb írók tudnának ilyen helyzetet kitalálni. Én csak azt tudom tanácsolni a gyerekeimnek meg az ismerőseimnek, hogy próbálják elővenni és szem előtt tartani a józan értékrendjüket, gondolják végig a helyzetet és tegyék félre az érzelmeiket, a felháborodásukat a kormány talán nem mindig legmegfelelőbb lépései miatt, felejtsék el, hogy Igor Matovič sem túlságosan szerethető. De hozzá képest amit Kotleba és Fico csinál az egyszerűen felháborító, az isten mentsen meg tőlük. Nem szeretem a konspirációkat, de egy megragadott: Elindult ez a hatalmas letartóztatási hullám a választások után, és már tényleg a legmagasabb szinteken, egyre magasabb pozícióban lévő, egyre befolyásosabb ember kezén kattan a bilincs. Már Fico és Kaliňák sem érezheti biztonságban magát. Megvagyok győződve arról, hogy a spin doktoraik mindent elkövetnek, hogy minél kaotikusabb helyzetet teremtsenek, és bizonyítani próbálják, hogy ez a jelenlegi vezető garnitúra képtelen az irányításra, és romlásba dönti az országot. Ez kicsit konspiratívnak tűnik, de azt látom, hogy egyesek csak fokozni akarják a káoszt.

