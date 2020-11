Tarantino könyvet ír a Volt egyszer egy Hollywood című filmjéből 

Tarantino, aki rajong a régi ponyvákért, ezt a könyvét is puhafedeles kiadásban akarja megjelentetni. A rendező kiadója azt ígéri, hogy a könyvváltozat "friss és játékos" lesz, és meglepetéseket is kínál majd a filmhez képest.

A Volt egyszer egy Hollywoodot 2019-ben mutatták be. Az 1969-ben Los Angelesben, a Charles Manson-gyilkosságok idején játszódó filmben Leonardo DiCaprio kiöregedett hollywoodi színészt alakított, Brad Pitt pedig a dublőrét játszotta. A produkciót tíz Oscar-díjra jelölték, és két trófeát el is nyert.

Quentin Tarantino Lands Two-Book Deal, Including ‘Once Upon a Time in Hollywood’ Novel for 2021https://t.co/jBc3gfKJEP

via @IndieWire pic.twitter.com/f2w7eDTGq0