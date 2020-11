Bruce Willis kisvárosi seriffet játszik az American Siege című filmben

Bruce Willis oregoni seriffet alakít következő filmében, az American Siege című produkcióban, amelynek forgatása már elkezdődött Georgia államban.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A bűnügyi filmet Edward John Drake rendezi, aki Corey Large mellett a forgatókönyvet is jegyzi. A történetben a 65 éves Willis egy New York-i nyomozót játszik, akiből seriff lesz egy oregoni kisvárosban. A rendőrnek egy bűnbandával kell megküzdenie, amely túszul ejt egy gazdag orvost. A filmben Rob Gough és Trevor Gretzky is szerepel - írta meg a deadline.com hollywoodi hírportál.

Willis, Drake és Large legutóbb az Apex című krimin, valamint a Breach és a Cosmic Sin című sci-fiken dolgozott együtt, mindhárom produkció már az utómunkák fázisánál tart.

(MTI)