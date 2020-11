Stabilizálódik a helyzet a szlovákiai kórházakban, de fontos kéréssel fordult Krajčí az emberekhez

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, stabilizálódik a helyzet a szlovákiai kórházakban, a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek számának növekedése a napokban megállt.

Fotó: TASR

Jelenleg 1800 pácienst kezelnek kórházban a koronavírus tünetei miatt, ami az erre a célra átalakított kórházak kapacitásának nem egész 50 százaléka. Krajčí szerint a Pozsony megyei kórházakban sem drámai a helyzet a többi régióval összehasonlítva.

A miniszter megjegyezte, az ideális az lenne, ha ötszáz alá csökkenne a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma, akiket el tudnának helyezni a fertőzőosztályokon. Hozzátette, hogy a kórházak ugyanakkor fel vannak készülve arra is, ha rosszabbodna a helyzet.

A kórházakba továbbra is végzik az antigéntesztelést. A műtét előtt álló betegeken kívül az alkalmazottakat is tesztelik kéthetente, valamint azokat a pácienseket is, akik egy hétnél hosszabb ideig tartózkodnak az egyes osztályokon.

Krajčí megerősítette, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) a továbbiakban nemcsak a PCR-tesztek, hanem az antigéntesztek eredményeinek statisztikai adatait is nyilvánosságra hozza, várhatóan már péntektől.

Minden eddiginél nagyobb szükség van a véradókra

A hazai kórházak a járvány kezdete óta vérhiánnyal küzdenek, éppen ezért az egészségügyi minisztérium arra kéri az embereket, ha tehetik, adjanak vért – közölte Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője.

Jelenleg jóval kevesebb a véradó, mint amennyire a kórházaknak szüksége lenne, megközelítőleg ezerrel.

„Szeretnék felszólítani mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért” – hangsúlyozta Krajčí.

A tárca közlése szerint jelenleg elsősorban az A és az Rh negatív vércsoportokból van hiány, de örülnek bármilyen vércsopotnak.



(TASR/para)