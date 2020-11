Ahogy most élünk a vírus miatt, az képtelenség. Jó hír, hogy a vakcinához képest egy kis szúnyogcsípés maga a mocskos orosz rulett

Leksa szerint sokan nem hisznek az oltásban, mert nem látták azokat a betegségeket, amelyek ellen megvédenek minket. Már nem látják azt a jót, amit az oltások tesznek.

Ha egymás után három generáció születik oltásokkal védett környezetbe, akkor az ember nem is tudatosítja, hogy a magától értetődő védelem az oltásnak köszönhető.

A vírus ellen kifejlesztett vakcinákkal kapcsolatban a szakember megjegyezte, hogy ami most zajlik a szemünk előtt, valószínűleg a legrövidebb idő, amely alatt kifejleszthető egy oltóanyag. Még mindig előfordulhat, hogy azt nem fogják jóváhagyni, és megvárják a teszteléses szakaszban beoltott személyek szervezetének esetleges késői reakcióit. De Leksa nem hiszi, hogy erre sor kerül, mert a tesztelés már a nyár elején elkezdődött, és a kísérleti fázisban résztvevő emberekben az eredeti oltóanyag már nem is létezik, helyettük úgynevezett memóriasejtek dolgoznak.

Normális esetben egy hatóanyag kifejlesztésének folyamata több okból is tovább tart - nincs rá ennyi pénz, mint most és nem állítanak a feladatra ennyi embert egyszerre. A kutató azt feltételezi, hogy a vakcinát kifejlesztő gyógyszergyárak a rendelkezésre álló tőkéjük és munkatársaik 90 százalékát állították rá az "ügyre". Padlógázzal hajtanak.

Leksa felhívja az egészségügyi minisztérium figyelmét, hogy rendeljen elegendő oltóanyagot. A nyáron megjelent számok - ahol hárommillió vakcináról beszéltek - borzasztóan alacsonyak tűnnek az immunológus szerint, hiszen

valószínűleg kétszer is be kell majd oltatnunk magunkat. Azt is meg kellene fontolni, hogy kötelezővé tegyék a vakcinát, mert ilyen körülmények között élni tovább fenntarthatatlan. Ezt a fertőzést egyedül ez képes megállítani.