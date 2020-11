„Ez a vírus egészséges embereket is súlyosan érinthet” – tele a dunaszerdahelyi Covid-osztály, most kaptak két új lélegeztetőgépet

A Slovnaft vállalattól kapott két új lélegeztető készüléket a dunaszerdahelyi kórház. Egy hét alatt közel 80-nal nőtt az aktív fertőzöttek száma a járásban, és ugyan cserélődnek a kórházban a betegek, de lényegében mindig tele van a koronavírusos páciensek számára elkülönített osztály. A héten indult az antigénes tesztelés Dunaszerdahelyen, a pozitívak aránya eddig nagyon magas: 12%.

Pénteken a Slovnaft képviselője adott át két új lélegeztetőgépet a dunaszerdahelyi kórháznak. „Örülünk neki, hogy az általunk gyártott fertőtlenítőszereken kívül, melyekkel ellátjuk a partnereinket, ilyen módon is segíteni tudunk ebben a nehéz időszakban. A Slovnaft összesen 21 lélegeztető készüléket adományoz a szlovákiai regionális kórházaknak, Dunaszerdahelyen kezdtük meg a sort” – fogalmazott.

„Kétszer ad, aki gyorsan ad, szokták mondani, és ennek lehetünk most tanúi. Ebben az időszakban elsősorban szakképzett alkalmazottainkra és a gyógyászati technikára támaszkodhatunk. A lélegeztetőgépekkel nő az ellátási kapacitásunk és reményeink szerint sokak életét menthetik meg” – köszönte meg az adományt Bock Sylvia, a kórház igazgatónője, akitől azt is megtudtuk, hogy eddig 5 lélegeztetőgép állt a kórház rendelkezésére, ezek közül 2-t biztosítottak a koronavírusos betegek számára. Ez utóbbi kapacitás az új készülékekkel megnő.

Lényegében tele van a Covid-osztály

A dunaszerdahelyi kórház Covid-osztályának kapacitása 30 ágy, ebből 2 intenzív terápiás betegek ellátását szolgálja, lélegeztetőgéppel. Mint azt Jana Fedáková, a kórházat működtető Svet zdravia hálózat szóvivője érdeklődésünkre közölte, pillanatnyilag 28 koronavírusos pácienst ápolnak Dunaszerdahelyen, közülük mesterséges lélegeztetést senki nem igényel.

Bock Sylvia is elmondta, hogy a kapcitásuk jelenleg gyakorlatilag telített.

„Volt két olyan napunk is, amikor a koronavírusos páciensek számára biztosított mindkét eddigi lélegeztetőgépünk foglalt volt, ám ez óráról órára változhat” – magyarázta, hozzátéve, hogy azok a páciensek, akiknél a betegség lefolyása kevésbé súlyos, hozzávetőlegesen egy hétig tartózkodnak náluk, a súlyosabb esetek azonban 2-3 hétig is.

Szavai szerint nagyon alacsony azok aránya, akik miután lélegeztetőgépre kerültek, még túlélik. Dunaszerdahelyen négy ilyen beteg volt eddig, de egyikük sem élte túl, noha az egyiket 3 hétig lélegeztették géppel.

„Akik lélegeztetőgépre kerültek, sajnos meg is haltak” – erősítette meg ezt Tóth Ervin, az anteszteziológiai és intenzív terápiás osztály főorvoshelyettese, elmondása szerint 60 év felettiekről volt szó. „Nehéz időket élünk. Én 60 éves elmúltam, de nem emlékszem ilyen szituációra” – tette hozzá.

Elárulta azt is, hogy a mostani adomány nagy segítség, ugyanis teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz szükség lélegeztetőgépre egy-egy páciensnél. „Jelenleg senki nem igényli, de ketten vannak, akik közel állnak ehhez. Azt is megéltük, hogy az ilyen betegek állapota javult, és végül nem kerültek lélegeztetőgépre” – magyarázta. Más esetben szavai szerint előfordult, hogy délelőtt még beszélgettek a pácienssel, egy órára rá pedig már lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

Ami az alapbetegségeket illeti, a kórházban ápolt koronavírusosak között előfordultak cukorbetegek és érelmeszesedésben szenvedők is. „Ez a vírus viszont ettől bonyolultabb. Egészséges embereket is súlyosan, akár halálosan is érinthet, nem tisztázott még minden vele kapcsolatban” – emlékeztetett.

Tóth Ervin elmondta azt is, hogy rendkívül megterhelő a munkájuk védőfelszerelés miatt, ezért az egészségügyi nővéreiket is úgy osztják be, hogy a 12 órás műszakjukból 6 órát töltenek az intenzív osztályon, 6 órát pedig védőruhában a Covid-részlegen.

Magas a pozitívak aránya a héten indult antigén-tesztelésen

Hétfőtől végeznek antigén-tesztelést a dunaszerdahelyi kórházban Jana Fedáková közlése szerint azóta 431 tesztet végeztek el, melyek közül 52 lett pozitív. Ez rendkívül magas, 12%-os arány, miközben az országos tesztelés mindkét fordulójában 1% alatt maradt a pozitívak mérlege.

A tesztelő helyszín a kórház alagsorában található, a nagy parkolótól lehet megközelíteni. Bock Sylvia elmondása szerint eddig csupán napi négy órában (7.30-11.30) állt rendelkezésre, a növekvő érdeklődésre való tekintettel azonban a jövő héttől ezt további négy órával, délután 15 óráig meghosszabbítják (egy szünettel). „Egy nap alatt körülbelül 250 tesztet tudunk elvégezni. Nincs szükség előzetes bejelentkezésre. A tesztelést ezen a héten nővérek, a következő héten fiatal orvosok végzik majd, az adminisztratív munkát peig 3-4 katona” – fejtette ki.

Az igazgatónő elmondta azt is, hogy bárki részt vehet, akár többször is. Szavai szerint előfordult, hogy cégek küldték el az alkalmazottaikat, miután valaki megfertőződött náluk.

Az igazgatónő is úgy ítélte meg, hogy magas a pozitív antigéntesztek aránya, ugyanakkor ez nem különösebben lepte meg. Az Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint csak az elmúlt hét napban 375 fertőzöttet azonosítottak PCR-tesztek útján a járásban. Az igazgatónő ezt annak is betudja, hogy nagy a járásban a mobilitás, sokan Pozsonyban dolgoznak, mások pedig Győrben, amely a legmagasabb fertőzöttséggel bíró megyék közé tartozik ma Magyarországon. Bock Sylvia ugyanakkor elárult még egy indokot:

„Szinte napi szinten kerülnek összeütközésbe a kollégáink a sürgősségin olyan páciensekkel, akik nem hajlandók maszkot viselni” – tehát a hozzáállás sem épp megfelelő.

Még mindig nő az aktív fertőzöttek száma

A járásban a Regionális Közegészségügyi Hivatal adatai szerint pillanatnyilag 880 az aktív fertőzöttek száma, ami 73-mal magasabb, mint egy héttel ezelőtt.

Vörös Teréz, a hivatal epidemiológiai osztályának vezetője érdeklődésünkre közölte azt is, hogy a gyógyultnak nyilvánítottak száma ennél már magasabb, 1165. Ez 343-mal nőtt egy hét alatt.

Megtudtuk viszont azt is, hogy az e héten regisztrált fertőzöttek között a legidősebb 96 éves volt, a legfiatalabb pedig egy csupán néhány hónapos csecsemő.

Vörös Teréz közlése szerint a hivatalukban legkevesebb 4-en, esetenként azonban 8-an is foglalkoznak a fertőzötteket érintő kontaktkutatással és a járvány terjedési nyomvonalának követésével.

Az országos tesztelés után az antigén-tesztekkel azonosított pozitívakat még nem követték nyomon, most viszont már megkapják az őket érintő adatokat is, és felveszik velük a kapcsolatot.

