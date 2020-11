Forró Krisztián: karácsony előtt már lehet komolyabb bejelentésre számítani

Még karácsony előtt komolyabb eredményre juthat a három magyar párt, az MKP, a Híd és az Összefogás, de részleteket még mindig nem árulnak el. A megegyezés azonban csak akkor lesz végleges, ha az MKP Országos Tanácsa is rábólint.

Három hónappal a komáromi nyilatkozat augusztusi aláírása után még mindig nincs konkrét eredménye a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás tárgyalásainak, habár az érintettek azt mondják, hogy jól haladnak a tárgyalások.

„Az egység létrehozásával kapcsolatban történtek előrelépések, de 10 évvel ezelőtt szűnt meg az egység, ezt nehéz néhány hónap alatt helyreállítani” - jelentette ki pénteken Forró Krisztián, az MKP elnöke.

Ennek ellenére úgy látja, hogy rövidesen komoly eredményeket tudnak majd bemutatni. „Bízom benne, hogy néhány héten belül komolyabb bejelentést tudunk tenni, bizonyos kérdésekben megegyezésről számolhatunk be” – mondta a Paraméternek Forró. Azt nem árulta el, hogy milyen jellegű eredmények lesznek.

Marad a 3:2:1-es elosztás

Várható azonban, hogy a pártok legalább azt el fogják dönteni, hogy egy új pártot hoznak majd létre tavasszal, amibe beolvad az MKP, a Híd és az Összefogás is. Ezt már korábban elmondta a Paraméternek Sólymos László, a Híd elnöke azzal, hogy már körvonalazódik az új párt neve, és az aláírásgyűjtés várhatóan tavasszal indul.

Forró azt megerősítette, hogy az MKP magának szeretné az új párt elnöki posztját, és az irányító testületekbe is 50 százalékos arányban akar tagokat delegálni. Korábban is olyan elosztási arányról lehetett hallani, hogy az új pártban az MKP kaphatja meg a befolyás 50 százalékát, a maradék 50 százalékon a Híd és az Összefogás osztozhat 2:1 arányban, vagyis a hatalom elosztása az új pártban nagy vonalakban 3:2:1 arányú lehet a három párt között.

Még az MKP OT-nak is rá kell bólintania

A pártok tárgyalódelegációi által elért eredményt azonban még az MKP Országos Tanácsának is jóvá kell hagynia. „Erre ebben az évben nem hiszem, hogy sor kerül” – mondta Forró. Az egyesülés szempontjából az MKP OT ülése lehet az egyik „tesztpont”, erre azonban – részben a járványintézkedések miatt – csak jövőre kerülhet sor. Az OT korábban olyan határozatot hozott, hogy az egyesülésnek az MKP adna „otthont”, vagyis a két másik pártnak kellene csatlakoznia az MKP-hoz. Ez a megoldás azonban a Hídnak és az Összefogásnak is elfogadhatatlan.

Nem lesz előválasztás

Forró azt is megerősítette, hogy az új szervezeten belüli pozíciók elosztása nem előválasztással történik majd. Korábban az Összefogás vetette fel – Nagy József, a párt alelnöke erről már a választások után beszélt –, hogy a párton belüli hatalommegosztást előválasztáson kellene eldöntenie a három pártnak. Forró szerint ugyan volt erről szó korábban, de jelenleg már nem tárgyalási téma.

Sólymos szerint is reális, hogy karácsonyig megegyeznek

Azt Sólymos László is megerősítette, hogy abban bízik, hogy decemberben már lesz eredmény. „Mindig azt mondtam, hogy karácsonyig meg kell egyeznünk, és most úgy látom, hogy ez sikerülni is fog” – mondta a Paraméternek a Híd elnöke. Szerinte jól haladnak a tárgyalások mind a közös párt struktúráinak, mind pedig a pártprogram témáinak kérdésében.

- lpj -