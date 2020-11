Az oktatásügyi minisztérium ezer videotanórát tartalmazó adatbázist hoz létre az iskolásoknak – köztük magyar nyelvűeket is

Az iskolabezárások idején az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium (MŠVVaŠ) egy olyan projektet indít, amely segítségül fog szolgálni a tanulóknak és tanáraiknak a távoktatásban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az EDU TV rövid videóra vett tanórák adatbázisa lesz, amelyet az alapiskolások használhatnak majd. A projektről a pénteki sajtótájékoztatóján beszélt Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter. Az egyes videotanórák készítésébe az ország egész területéről bekapcsolódnak a pedagógusok. Az elkészült videókat fokozatosan fogják nyilvánosságra hozni. Körülbelül 1000 darab videó elkészítését vették tervbe.

„Bemutattuk a modern oktatással kapcsolatos tervünket. A céljaink egyike, amelynek a megvalósításán már ma is dolgozunk, a digitális tananyag, illetve a rövid videotanórák adatbázisának az elkészítése, ami segítséget fog jelenteni a tanulóknak és tanáraiknak az iskolák bezárásakor” – közölte az oktatásügyi miniszter. Az adatbázist az oktatásügyi minisztérium gyakorlott pedagógusokkal együttműködve állítja össze. A tárca a civil szervezeteknek és a gyakorlott pedagógusoknak is elérhetővé tenné az EDU TV-t, hogy ők is hozzájárulhassanak az adatbázishoz a saját óráikkal. Ezeket az edutv@minedu.sk címre lehet elküldeni. A miniszter azt is megjegyezte, hogy a projektbe nonprofit szervezetek is bekapcsolódhatnak, mint amilyen például a Comenius Pedagógiai Intézet.

„Máig 180 videó készült el” – mondta a tárcavezető. Hozzátette: a videók az alapiskolák 6-9. évfolyamainak szlovák nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz és polgári nevelés tantárgyait érintik. Gröhling szerint hamarosan az idegen nyelvi tárgyak és az 1-5. évfolyam tanulóinak szánt órák is meg fognak jelenni a kínálatban, melyek létrehozását az Állami Pedagógiai Intézet fogja biztosítani.

A miniszter elmondása szerint az adatbázisban fokozatosan hangfelvételek is meg fognak jelenni a vak tanulók számára, jelnyelven tartott tanórák a siketek számára, és a nemzeti kisebbségek nyelvén, azaz magyarul, ruszinul és roma nyelven tartott tanórák sem maradnak el.

A videotanórákhoz feladatlapokat is mellékelnek, amelyek segítségként szolgálhatnak az iskolák bezárása vagy a tanuló betegség miatti hiányzása esetén. „Ezúton mondok köszönetet azoknak a tanítóknak és tanároknak, akik kivették a részüket az EDU TV óráinak a létrehozásában, és nagyszerű munkát végeztek” – mondta miniszter. Egyúttal azoknak a pedagógusoknak is megköszönte a munkáját, akik jelenleg távúton tanítanak. A miniszter továbbá megjegyezte: a videókat a feladatlapokkal együtt a Viki portálon hozzák nyilvánosságra.

Hozzátette: eddig körülbelül 140 euróba került egy videofilm. Az előzetes számítások szerint az összes videóra szánt pénzösszegnek nem szabadna túllépnie az egymillió eurót.

Ezenkívül: november 11-én az RTVS az Állami Pedagógiai Intézettel együttműködve kezdte el sugározni az Iskolaklub (Školský klub) című műsorát, amelyet az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak szánnak. Összesen 22 részből fog állni.



(TASR)