Čaputová: Közös járványellenes tervre lenne szükség

Jobb, ha két tervünk van, mintha egy se lenne, de még jobb lenne egy közös terv. Zuzana Čaputová államfő így reagált a közösségi hálón arra, hogy a kormánykoalíció két tagja két külön járványellenes tervvel állt elő hétfőn.

Fotó: TASR

„Becsülök mindenkit, aki konstruktívan áll hozzá a koronaválság kezeléséhez” – tette hozzá Čaputová, aki szerint Szlovákiának a jelen helyzetben egy részletes és hosszút távú tervre van szüksége. Köszönetet mondott azoknak a tudósoknak is, akik részt vettek a javaslatok kidolgozásában.

Az SaS hétfőn mutatta be az Egészségügyi szemafor (Semafor zdravia) című járványellenes tervet. A dokumentum megkülönbözteti az ország egészére, illetve az egyes körzetekre vonatkozó óvintézkedéseket, szabályokat, emellett tesztelési tervet is tartalmaz, valamint foglalkozik a határokon átnyúló rendszerrel és a bezárt vagy korlátozottan működő cégek kompenzálásával is.

A másik tervet Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter dolgozta ki. Eredetileg úgy volt, hogy az SaS elnöke és Krajčí is a központi válságstáb hétfői ülésén mutatja be a saját tervét. Miután azonban Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő azt nyilatkozta, hogy Sulíknak először a szakmai konzílium és a pandémiabizottság elé kell terjesztenie a javaslatát, Krajčí is úgy döntött, hogy csak később mutatja be a sajátját.



TASR