IDŐJÁRÁS: Jegesek lehetnek az utak éjszaka és szerdán reggel is!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése kedd éjszakára és szerdára.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Borús, ködös marad az idő, elszórtan szitálás, ónos eső is előfordulhat, az utak csúszósak lehetnek! Az éjszakai minimumok +1 és -4 Celsius fok között alakulnak. Gyenge légmozgás, illetve szélcsend várható.

SZERDA:

Napközben is marad a borús, ködös idő, az utak a délelőtti órákban is jegesek lehetnek. A nappali csúcsértékek 0 és 5 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is gyenge lesz a légmozgás.



(shmú/para)