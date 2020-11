Gröhling: Kérem, még őrizzük meg a nyugalmunkat! Az oktatási miniszter hétfőre ígéri a részleteket az iskolák megnyitásáról.

Branislav Gröhling oktatási miniszter szerint az iskolafenntartók biztosítják majd a tanulók és a pedagógusok Covid-tesztelésének személyi feltételeit, vagyis az egészségügyi személyzetet és az adminisztratív munkaerőt is. A részleteket hétfőre ígéri. Igor Matovič kormányfő ugyanis az oktatási minisztert bízta meg, hogy találja ki, hogyan lehetne visszavinni a gyerekeket az iskolákba.

Fotó: Cséfalvay Á. András / Paraméter

„Kérem, még őrizzük meg a nyugalmunkat! – kezdte csütörtöki Facebook-bejegyzését Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. – A minisztériumban megteszünk mindent, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan lehet újra az iskolába engedni a gyerekeket, és egyben beállítani a januári szabályokat is.”

A 750-es átlagra még várni kell

A tárcavezető szerint sajnos a központi válságstáb nem fogadta el az a javaslatát, hogy térjenek vissza a távoktatás megkezdése előtti gyakorlathoz, vagyis ahhoz, hogy csak azokat az osztályokat zárják le, ahol fertőzött gyerekeket találtak. „Ahhoz el kellene érni a napi átlagos 750-es esetszámot, de jelenleg még 1300 felett van a napi átlagos esetszám” – magyarázta a miniszter.

A miniszter szerint az nyilvánvaló, hogy az iskolák maguk nem képesek megvalósítani a tesztelést.

„Ez mintegy 300 ezer gyerek, plusz a szüleik, plusz a pedagógusok és az iskolák egyéb alkalmazottai, ezért nem teljesen állja meg a helyét az a kijelentés, hogy az iskolák letesztelik a saját tanulóikat” - mondta a Gröhling.

Szerinte nem is lehet elvárni az igazgatóktól, hogy ők biztosítsák a teszteléshez szükséges személyzetet és egyéb feltételeket, ezért megkezdték a tárgyalásokat az iskolák fenntartóival.

Tárgyalnak az iskolafenntartókkal

„Minden fenntartót megszólítottunk, tárgyaltunk a ZMOS-szal, a városok uniójával és más fenntartói szervezetekkel is” - mondta csütörtökön a miniszter. Szerinte a fenntartónak kell biztosítani a tesztelés személyi feltételeit. „A fenntartónak biztosítania kell a személyi feltételeket. Ehhez biztosítanunk kell a pénzügyi feltételeket is. Figyelembe kell vennünk az önkéntesség lehetőségét is, és egy csomó más kérdést” – írta Gröhling. Szerinte legkésőbb hétfőre elkészülnek a részletekkel, amelyeket sajtótájékoztatón mutatnak be.

Nem biztos, hogy minden iskola kinyit december 7-én

Gröhling azt is elképzelhetőnek tartja, hogy december 7-től nem nyílik meg újra minden iskola a felső tagozatosok vagy a középiskolások előtt, viszont úgy véli, egyáltalán nem felesleges két hétre megnyitni az iskolákat „Minden egyes nap megéri, amit a gyerekek az iskolában töltenek” - állítja Gröhling. Emellett hosszú távra terveznek, mert tart attól, hogy januárra sem csökken 750 alá az új fertőzöttek napi átlaga.

„Decemberben kipróbáljuk a rendszert, amit januárra tökéletesíthetünk”

– mondta a miniszter a szokásos, csütörtöki élő Facebook-bejelentkezésében.

Szerinte az is elképzelhető, hogy már jövő hét végén, pénteken tesztelhetik a tanulókat. „Az is lehet, hogy nem lehet egyszerre, mindenhol, lehet, hogy be kell majd osztani” – mondta a miniszter. Foglalkoznak a középiskolák újranyitásával is, ott a legnagyobb probléma a kollégiumok biztosítása a távolabb lakó diákoknak.

- lpj -