Érvénytelenítette a bíróság első fokon Holényi egyik ügyvezetői kinevezését, egy másik, általa megbízott ügyvezető pedig visszalépett

Egy héttel ezelőtt írtunk róla, hogy Holényi Gergő nagymegyeri polgármester újabb ügyvezetői kinevezése verte ki a biztosítékot a képviselő-testületen belül, ezzel a cégek közgyűlési funkcióját ellátó polgármester a harmadik nagy önkormányzati vállalatnál, a termálfürdőt üzemeltető Termál Kft-nél is belenyúlt a vezetés átalakításába. Azóta viszont itt és egy másik városi cégnél is fordulat következett be.

Holényi Gergő (Fotók: Cséfalvay Á. András - archívum)

A műszaki szolgáltatásokat ellátó TSM esetében tavasszal, az akkor Holényi által visszahívott Paxián Károly helyére kinevezett Nyilfa Pétert érintő döntésben első fokon határozott a bíróság. Az ügyben Varga Albin független városi képviselő nyújtott be keresetet, a Dunaszerdahelyi Járásbíróság pedig kimondta, hogy a cég közgyűlésének kinevezésről szóló döntése érvénytelen. Mint fentebb írtuk, a közgyűlési feladatokat a városi cégeknél egy személyben a polgármester látja el.

Az egyelőre nem jogerős döntés rövid indoklásában szerepel, hogy a város leányvállalatainál történő ügyvezetői kinevezések kapcsán nem cselekedhet a képviselő-testület határozatával szemben, ez a jogkör ugyanis a képviselő-testületet illeti meg.

„A konkrét esetben a képviselő-testület nem hagyta jóvá Nyilfa Péter ügyvezetői kinevezését, és az effajta szándék megléte nem következtethető a képviselő-testület korábbi döntéseiből sem. A bírósági gyakorlat értelmében ez a hiányosság indokolja a vitatott döntés megtámadott részeinek érvénytelenségét” – szögezte le a bíró.

A fent említett Paxián Károly egyébként májusi leváltását követően a nyáron visszakerült az ügyvezetői pozíciójába, miután a képviselő-testület ezt szabta annak feltételéül, hogy jóváhagyjanak a TSM számára egy visszatérítendő városi támogatást és egy hitelt.

Az ügyben megszólítottuk Nyilfa Pétert, a vitatott ügyvezetőt, aki viszont megkeresésünkre csupán annyit közölt, hogy még nem kapta kézhez a bírósági jegyzőkönyvet, a további lépésekről pedig csak azt követően egyeztethetnek. Nyilfa egyébként nem vett részt a tárgyaláson, és ennek okaira hívta fel a figyelmet megkeresésünkre Holényi Gergő, aki megerősítette azt is, hogy egyelőre nem kapták meg a bírósági határozatot, sem a jegyzőkönyvet.

„Erősen kétséges körülmények között született meg a bírósági határozat, mivel az ügyvezető elől (Nyilfa Péter) eltitkolta az idézést a másik ügyvezető (Paxián Károly - a szerk. megj.), így a cég jogi képviselőjének feladatát is ellátó Nyilfa Péter nem tudott a bírósági tárgyalásról és annak időpontjáról”

– szögezte le a polgármester. Hozzátette, igaz, hogy a per Nyilfa kinevezését érintette, az idézés viszont e-mailben érkezett a TSM fiókjába, és szavai szerint Paxián azt nem juttatta el Nyilfának.

Paxián Károly

Megkérdeztük Paxián Károlyt is ezzel kapcsolatban, aki pedig kérdéssel válaszolt:

„Mióta vagyok én postás ebben a cégben?”

Hozzátette, ő nem titkolt el semmit, a másik ügyvezetőnek ugyanolyan joga van minden információhoz hozzájutni, hozzáfér a TSM email-fiókjához is.

„Neki mint a cég jogi képviselőjének, maximálisan tudnia kellett, hogy mi történik a céggel kapcsolatban, és sokkal több információval kellett volna rendelkezzen, mint én” – húzta alá.

Mint említettük, az első fokú bírósági döntés ugyan nem jogerős, de kérdéseket vet fel a másik két városi cégnél történt kinevezésekkel kapcsolatban is. Ahogy a múlt héten írtuk, a polgármester szintén saját hatáskörben nevezte ki a Termál Kft. egyik ügyvezetőjévé Milan Orešanskýt, ám ez ügyben is fordulat következett be, ő ugyanis visszalépett. Balázs Péter független városi képviselő ezt az egyik nyilvános nagymegyeri online fórumon tette közzé, szavai szerint Orešanský nem szeretne részt venni a polgármester törvénytelenségében.

A visszalépését érdeklődésünkre megerősítette a polgármester is. „Orešanský úr írásban jelezte felém, hogy nem tudja vállalni a cég vezetését, személyes találkozásunkkor most kedden elmondta, hogy kinevezése után 2 nappal megkeresték otthonában és figyelmeztették a pozíciól betöltésével kapcsolatos veszélyekre, így úgy döntött, maga és családja érdekében nem vállalja a munkát" - közölte portálunkkal Holényi.

A harmadik városi cégnél, a lakáskezelő MPBH-nál is pillanatnyilag egy Holényi által kinevezett személy, Bognár Imre látja el az ügyvezetői funkciót. Ez esetben ugyancsak többször írtunk róla, hogy a polgármester tavaly először is nem volt hajlandó kinevezni a testület által jóváhagyott Varga Arankát, ami miatt továbbra is per fenyegeti a várost. Másrészt közgyűlési funkciójából adódóan helyezte a cég élére az említett Bognár Imrét, aki a cégjegyzék szerint idén április végétől tölti be az ügyvezetői funkciót, addig a korábban ideiglenes céllal kinevezett Gulyás Éva volt az ügyvezető.

(SzT)