Távúton folytathatják a tanulást azok a diákok, akiken nem végzik el a koronavírustesztet

Azok a gyerekek, akiknek szülei nem egyeznek bele a koronavírusteszt elvégzésébe, továbbra is távúton folytathatják a tanulást. Ezt Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter mondta az RTVS politikai műsorában.

Fotó: TASR

Krajniak szerint a tanítási rendszert úgy is ki lehetne alakítani, hogy az órákat személyesen és egyben távúton is megtartanák. A miniszter támogatja azokat az iskolákat, amelyek most részt vesznek a tesztelésen a szülőkkel és a háztartás tagjaival együtt. Egyben hozzátette, hogy szerinte vagy az ország teljes lezárása, vagy a tömeges tesztelés jelenthet megoldást a koronavírus-járvány megfékezésére.

Pozitív példaként hozta fel a szociális intézeteket, amelyekben a munkaügyi tárca szeptember óta rendszeres teszteléseket biztosít, ezeknek köszönhetően pedig sikerül időben meggátolni a gócpontok kialakulását.

Vitapartnere, Erik Tomáš (Hlas) a gyerekek és háztartások többi tagjainak tesztelése helyett az iskolák kinyitása mellett teszi le a voksát azokban a régiókban, ahol azt a járványügyi helyzet megengedi. Tomáš Branislav Gröhling (SaS) szemaforos ötletét tartja elfogadhatónak, amit végül Igor Matovič kormányfő lesöpört az asztalról.

Igor Matovič a Központi Válságstáb szerdai ülését követően elmondta, hogy már december 7-től visszatérhetnek a diákok az iskolapadokba. Az iskolák újranyitását a diákok, a szülők, valamint az iskolai alkalmazottak rendszeres tesztelésével oldanák meg, Gröhling szerint azonban ezt nem lehet megvalósítani.



TASR/para