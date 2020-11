Megmentették az öngyilkosjelöltet a városi rendőrök, erre rájuk támadt!

A zsolnai városi rendőrök megmentették egy 33 éves férfi életét, aki szerelmi bánatában fel akarta akasztani magát. Köszönetet viszont nem kaptak, éppen ellenkezőleg!

A városi rendőrök amiatt kaptak bejelentést, hogy egy férfi kövekkel dobálja az ablakokat az egyik panelház előtt. Martin Matejko, a városi rendőrség parancsnoka a Joj TV-nek arról számolt be, hogy amikor kiértek, a fickó már épp arra készült, hogy felakassza magát egy fára. A rendőröknek sikerült leszedniük a hurkot a fickó nyakáról.

A tag ettől annyira begurult, hogy ököllel kezdte ütni és rugdalni a rendőröket. Közben kiértek az állami rendőrök is, és együtt sikerült ártalmatlanná tenniük az ámokfutásba kezdő fiatal férfit.

Ezután bevitték a zsolnai kórház sürgősségi osztályára, viszont problémás volt őt megvizsgálni, mivel agresszívan viselkedett, vulgárisan sértegette a körülötte állókat, részeg volt. Lenka Záteková kórházi szóvivő közlése szerint már korábban is akadt problémájuk vele. Most a rendőrök elkísérték egy másik vizsgálatra is, ahol pár órát bent kellett maradnia, majd hazaengedték.

A panelháznál, ahol garázdálkodott, betört ablakok, megrongált épülethomlokzat és bejárati ajtó maradt utána.

(Noviny.sk)