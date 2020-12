Kandalló vagy cserépkályha? Íme egy remek megoldás, ha nem tud választani!

A tűznek különleges jelentősége van sok ember számára. Nemcsak azért, mert fűthetünk vele, hanem azért is, mert különleges, meghitt légkört tud varázsolni az otthonunkba. Sokan kimondottan ezért várják a téli időszakot, amikor egy fárasztó nap után jól esik a kandalló vagy cserépkályha mellett pihenni, olvasni vagy épp tévét nézni. A legtöbb ember számára dilemmát okoz, hogy kandallót vagy cserépkályhát válasszon. Ez nem is véletlen, hiszen a sok közös tulajdonság mellett számos különbség is akad.