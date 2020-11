A komáromi kórházban fokozatosan rendeződik a helyzet

A komáromi Agel kórházban fokozatosan rendeződik a helyzet a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben. A neurológiai, az onkológiai és a sebészeti osztályon is visszaállt a normális munkarend, beleértve az intenzív sebészeti egységet is. Jövő héten a tartósan betegek osztályát is megnyitják. Újra végeznek tervezett műtéteket, az ambuláns rendelések korlátozások nélkül zajlanak.