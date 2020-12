Csütörtökön és pénteken ellepték a dunaszerdahelyi kórházat az antigén tesztelésre igyekvők

Noha a rendőrség vasárnap bejelentette, egyelőre nem ellenőrzik a határokon az ingázók vagy a diákok esetében a negatív teszteket, a munkahét utolsó napjaiban ezt még nyilvánvalóan nem lehetett előre tudni.

Illusztráció - Archív felvétel

Az elfogadott járványügyi intézkedések szerint december 7-től, hétfőtől már a munkába ingázóknak, diákoknak vagy a külföldön dolgozóknak egy két hétnél nem régebbi PCR- vagy antigén tesztet kellene felmutatniuk a szlovák határon ahhoz, hogy a Szlovákiába történő belépéskor ne kelljen karanténba vonulniuk. Ennek az intézkedésnek a következménye, hogy az elmúlt hét utolsó munkanapjaiban megnövekedett az érdeklődés az antigén tesztek iránt az arra kijelölt mintavételi helyeken - ahol pedig arra lehetőség volt, a hétvégén is.

Dunaszerdahelyen csütörtökön és pénteken közel ugyanannyian vettek részt a tesztelésen a kórház alagsorában kialakított tesztponton. Korábban is már írtunk róla, hogy mióta lehetőség van erre, azóta meglehetősen nagy az érdeklődés, de a pozitív tesztek aránya is. Ez az arány az első és a második hét után is 12% körüli volt. Amint pedig azt Jana Fedákovától, a Svet zdravia hálózat szóvivőjétől megtudtuk, a múlt hét első felében is 10% felett maradt. Hétfőn 46 teszt lett pozitív az elvégzett 278-ból, kedden pedig 28 a 250-ből. Szerdán ez az arány már épphogy, de lecsökkent 10% alá (21/251), csütörtöktől pedig vélhetően már nagy többségben voltak azok, akik a határátlépési intézkedések szigorítása miatt érkeztek a tesztre és nem azért, mert esetleg felmerült bennük a gyanú, hogy fertőzöttek lehetnek.

Ha csak a munkahét utolsó két napját vesszük alapul, akkor a pozitív tesztek aránya 2,74% (20/730), az utolsó napon ráadásul már csak 1,37% (5/364).

Olvasói felvétel a pénteki sorokról a dunaszerdahelyi antigén tesztpontnál

Mindenesetre elmondható, hogy csütörtökön és pénteken is mintegy másfélszer annyian mentek el leteszteltetni magukat, mint azt megelőzően. A tesztelés kezdetétől múlt péntekig levett minták alapján a pozitív tesztek összesített aránya az egy héttel korábbi 11,8%-ról lecsökkent 9,69%-ra.

Galántán eddig sem volt túl magas a pozitív tesztek aránya, a tesztelés első hetében 5,6%-os, a második héttel együtt már csupán 5%-os, míg a múlt hetet is beleszámítva megközelítőleg ugyanennyi (4,96%). Az adatok szerint, amit a Svet zdravia szóvivőjétől kaptunk, itt a múlt hét elején és végén volt magasabb az érdeklődés, pénteken kiugró mértékben. Hétfőn 20 teszt lett pozitív 367-ből, pénteken pedig csupán 9 a 451-ből. A köztes napokon 290-320 tesztet végeztek, melyek közül 15-22 volt pozitív. A tesztelés első három hetében ezáltal 163 pozitív személyt szűrtek ki az elvégzett 3283 teszt alapján.

Fedákovától megtudtuk azt is, hogy péntekre Dunaszerdahelyen enyhén csökkent, Galántán nem változott az egy héttel korábbihoz képest a koronavírusos páciensek száma.

A számuk ugyan napról napra változik, de Dunaszerdahelyen 22 pácienst kezeltek a Covid-osztályon, ami enyhén, de csökkenő tendenciát mutat az előző hetekhez képest (egy héttel korábban 24, azt megelőzően 28), közülük egy személy egészségi állapota igényelt mesterséges lélegeztetést. Galántán az egy héttel korábbihoz hasonlóan 12 pácienst kezeltek koronavírus-fertőzéssel, közülük kettőt lélegeztettek géppel.

Az aktív fertőzöttek számát tekintve a Dunaszerdahelyi járásban az elmúlt héten már nem volt akkora mozgás, mint korábban.

Pénteken a Regionális Közegészségügyi Hivatal által közölt adatok szerint 825 aktív fertőzött volt a járásban, míg egy héttel korábban 832, két hete pedig 880.

Vörös Teréz, a hivatal epidemiológiai osztályának vezetője elárulta, a múlt héten regisztrált fertőzöttek közül a legfiatalabb egy 3 hónapos csecsemő volt, a legidősebb pedig 95 éves. A járvány kezdetétől 2925 fertőzöttet azonosítottak a járásban, és amint az a Denník N cikkében megjelent, december 3-ig 25 elhunyt személy esetében igazolódott be, hogy halálukat a fertőzés szövődményei okozták.

(SzT)