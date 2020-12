Makó vallomása leleplezi, hogyan épült fel a Kiskát és Matovičot is piszkáló Bödör-kommandó

Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője rendőrségi vallomásában felvázolta, hogyan épült fel a Norbert Bödör és Tibor Gašpar által irányított bűnszervezet a rendőrségen belül, és hogy miként igyekeztek lejáratni a Smer-SD ellenfeleit.

Ľudovít Makó a letartóztatásakor (Fotó: TASR)

Makót szeptemberben letartóztatták, de mivel mindenre kiterjedő vallomásával segíti a nyomozást, a bíróság szabadlábra helyezte. Az exigazgató a vallomásában, melyet a SME napilapnak sikerült megszereznie elismerte, hogy egy olyan hálózatnak volt a tagja, mely rendőrök széleskörű megvesztegetésével, illetve a Smer-SD politikai ellenfeleinek lejáratásával foglalkozott.

"Az én szemszögemből a csoportnak három fő célja volt. Az első, hogy megőrizze a Smer politikai hatalmát, leginkább azáltal, hogy kiiktatja a politikai ellenfeleit, ellenzékét. (...) A második, hogy elfoglaljon minden fontos magas pozíciót az összes állami biztonsági szervben, ezáltal demonstrálandó az erejét, hogy a hatalmával élhessen" - idézett a lap a vallomásból. A szervezet harmadik céljaként azt említette, hogy a hatalmuknak köszönhetően zsaroltak vállalkozókat, bizonyos vizsgálótisztek kedvező határozatainak árusításával, melyeken keresztül bizonyos ügyeket elsüllyesztettek.

Makó részletesen körülírta, hogyan épült fel a rendőrségi bűnszervezet, melynek főnöke valójában a rendőrségen kívüli Norbert Bödör volt, akinek apja tulajdonában van a Bonul őrző-védő vállalat, ám sokan inkább őt tartják a valós vezetőjének. Makó őt úgy írta le a csoporton belül, mint aki olyannyira sokat megengedett magának, hogy néha vissza is kellett fogni, például mikor megharagudott távoli rokonára, az országos rendőrkapitányra, Tibor Gašparra, és meg akarta verni.

Makó vallomása szerint a bűnbandában Bödör alatt közvetlenül Gašpar állt a legmagasabb szinten, majd eggyel alatta foglalt helyet Róbert Krajmer, a NAKA korrupcióellenes osztályának volt igazgatója. Krajmer feladatokkal bízhatta meg az alsóbb szinteken lévőket, és közvetlenül Gašparnak vagy Bödörnek felelt.

Vele egy szinten mozgott Marián Zetocha, a NAKA pénzügyi hírszerzési egységének igazgatója Pavol Vorobjov előtt (utóbbi volt az, aki segítette az újságírók megfigyelését). Csak az alattuk lévő szinten foglalt helyet Peter Hraško, a NAKA igazgatója, Bernard Slobodník, a NAKA pénzügyi egységének vezetője, az ő helyettese, Milan Mihálik, továbbá a már említett Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, a NAKA egy rendőre a nyugati részlegről, illetve Milan Žáčik és Ivan Bobocký, a NAKA korrupcióellenes osztálya nyugati részlegének két referense. A bűnszervezet külső segítőjének számított Makó a Pénzügyi Hatóságtól, illetve Dušan Kováčik speciális ügyész.

Makó beszélt arról is, hogy ismeretség alapján ültettek különböző pozíciókba személyeket. Gašpar azért lehetett szerinte rendőrfőkapitány, mert jó viszonyt ápolt Norbert Bödörrel, akinek egyúttal a távoli rokona, illetve a Smer legfelsőbb vezetésével, Krajmer ugyancsak régóta ismerte Bödört, azóta, hogy egy egyszerű járási rendőr volt Nyitrán, Slobodník pedig ugyancsak évek óta ismerte Gašpart. Makó szavai szerint őt magát azért szólíthatta meg Bödör, mert akkoriban a Bonul egyik versenytársát, az Abas őrző-védő céget vezette, és ezáltal némileg a magáncégük konkurenciáját is kiiktathatta.

2014 nyarán foglalta el a poziciót, ám elismerte, hogy kevesellte az érte járó 3 ezer eurót, különösen úgy, hogy azt megelőzően 13 ezret keresett. "Erre Noro Bödör azt mondta nekem, hogy a fennmaradó 10 ezret a Bonulból törleszti majd nekem. Ez így is történt, maximálisan másfél évig..."

Miután elfoglalták a legfontosabb pozíciókat, elkezdtek rátelepedni a Smer ellenfeleire. Az adóhatóság uralásának köszönhetően sikerült például az adóügyi problémáikat előkotorni.

Andrej Kiska esetében például kiderítették, hogy cége, a KTAG kapcsán két ügyben is számára kedvező döntés született korábban, így hát előhalászták ezeket újra. Makó azt vallotta, a politikai ellenfelekkel szemben alkalmazott stratégiáról Bödör, Gašpar, Krajmer, Hraško és Slobodník egyeztettek. Volt egy saját megfigyelőcsapatuk is, akik például követték Igor Matovičot is.

"Akkoriban napi csomagot készítettünk Igor Matovičról: hol lakik, hol tartózkodik, kivel lép kapcsolatba. Ezeket aztán átvette Krajmer" - fejtette ki.

Bödör elrendelte Vasiľ Špirko ügyész megfigyelését is, aki egykor kiállt a nyilvánosság elé, és arról beszélt, hogy Robert Kaliňák és Ján Počiatek (a Smer két korábbi minisztere) piszkos ügyeivel kapcsolatban nyomoz. Makó azonban a vallomásában arról beszélt, hogy az ő megfigyelését elutasította, miután észrevette, hogy Špirko kamerákkal szerelte fel az autóját, mellyel leleplezhetné az őt megfigyelőket. Szavai szerint azonban egy másik szálon ettől függetlenül is megfigyelték Špirkót.

(SME)