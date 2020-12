Újra megnyitják az egyik pozsonyi kakifantom ügyét!

2015 őszén egy másokat levizelő és ürülékkel összekenő férfi, a kakifantom tartotta rettegésben a fővárosiakat.

Martin Macko - Fotó: TASR-archív

Az ügyben két személy is a rendőrség látókörébe került, az egyik egy ismert fitneszedző, Dušan, aki 12 esetet ismert be, és 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a másik pedig a hadsereg akkori vezérkari főnökének, Pavol Mackónak a fia, Martin, aki a végsőkig kitartott ártatlansága mellett, de ő is végül 14 hónap felfüggesztettet kapott.

Most viszont ismét megnyitják az ügyet, miután Mackóék benyújtottak az igazságügyi minisztériumhoz egy erre irányuló javaslatot, a tárca pedig megkezdte a vizsgálatot ahhoz, hogy rendkívüli fellebbezéssel éljenek – számolt be róla a Markíza.

Mackót négy évvel ezelőt első fokon felmentették, arra hivatkozva, hogy nincs elég bizonyíték ellene, a tanúvallomások pedig egymásnak ellentmondanak. Noha a kakifantom némelyik áldozata is rámutatott a bíróság előtt Mackóra, kijelentve, hogy ő volt az, aki levizelte vagy fekáliával kente össze őket, a vádlott szerint az elkövető személyazonosságának megállapításával kapcsolatban is kételyek merülnek fel. Úgy véli, némely személyleírás jobban passzol a másik elítéltre, Dušanra.

Elképzelhető, hogy végül kiderül, kettő helyett csupán egyetlen kakifantom maszatolt Pozsonyban, pillanatnyilag az igazságügyi minisztérium kezdeményezésére a Pozsonyi IV. Járásbíróság gyűjti össze a rendkívüli fellebbezéshez szükséges dokumentumokat. Az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hozhat döntést.

(parameter)