Koronavírus: A kórházi betegek száma csökken, a napi esetszám viszont stagnál Franciaországban

A koronavírus-fertőzéssel kórházban ápolt betegek száma három hete fokozatosan csökken Franciaországban, a napi esetszám viszont néhány napja stagnál, és várhatóan nem fog december 15-ig 5 ezer alá, azaz arra a szintre süllyedni, amelyet a kormány célul tűzött ki a járványügyi korlátozások feloldásához - jelezte hétfőn Jérome Salomon járványügyi igazgató.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a napi esetszám 60 ezren tetőzött október végén, és november végére fokozatosan 10 és 11 ezer közé csökkent. A múlt héten azonban megállt a csökkenés, és a napi átlag azóta is 10 ezer körül mozog, miközben a nyár folyamán napi 5 ezer volt az átlag.

Jóllehet az elmúlt 24 órában már csak 3411 új esetet jelentettek az illetékes hatóságok, amire augusztus 31. óta nem volt példa, vasárnap viszont 11 ezer, szombaton pedig 13 ezer új esetet tártak fel.

Az általános karantén december 15-re tervezett feloldáshoz a kormány szerint 5 ezerre kell csökkennie a napi esetszámnak, és 2500-3000 közé a súlyos betegek számának. A szakemberek szerint ez utóbbi tartható lesz, az esetszám átlaga viszont 6600 körül várható december 15-én.

Jérome Salomon elmondta: kórházban jelenleg 26 365 fertőzöttet ápolnak. A tetőzésekor számuk 33 ezer volt. A kórházi kezeltek számának csökkenése az elmúlt napokban lelassult, és vasárnap óta még mindig napi több mint ezer betegfelvétel történt.

Az intenzív osztályon ápoltak száma hétfőn 3198 volt, ami 22-vel kevesebb, mint 24 órával ezelőtt. A modellezés szerint december 15-re ez a szám 2600-ra csökkenhet, ami megfelel a kormány által kitűzött célszámnak.

Az elhunytak száma az elmúlt 24 órában 366-tal 55 521-re emelkedett.

Franciaország északi részén, a Párizs környéki Ile-de-France régióban, Normandiában és a déli Provence-Alpes-Cote d'Azur régióban csökkenés figyelhető meg, míg az ország középső részén, Auvergne-Rhone-Alpes régióban, Burgundiában, a nyugati Bretagne-ban, a Loire völgyében és Korzikán még tetőznek a napi esetszámok, a keleti országrészben és Occitániában pedig emelkedés figyelhető meg.

Jérome Salomon szerint a követező napokban fog eldőlni, hogy az általános karantén feloldható lesz-e december 15-én a kormány előzetes terveinek megfelelően. Elmondta, hogy minden európai országban hasonló nehézségekkel kell szembenézni a második hullám megfékezésére, s a javulás lassulásának a téli időjárás az elsődleges oka.

Jean Castex miniszterelnök csütörtökön tart sajtótájékoztatót a december 15-i lazításokról, és ismerteti a karantén utáni szűrési stratégiát.

Az október 30-án kihirdetett általános karantén fokozatos feloldása november 28-án megkezdődött: a bezárásra kényszerült üzletek újranyithattak, és a kormány engedélyezte a vallási szertartások megtartását is, de továbbra is az otthoni munkavégzés a kötelező, és jóllehet az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalom továbbra is érvényben van, egy előre kitöltött igazolással naponta három órára 20 kilométeres körzetben már mindenki elhagyhatja az otthonát.

A karantén feloldását december 15-én a színházak, a mozik és a múzeumok újranyitása mellett tervezi a kormány, aznaptól már csak este 9 és reggel 7 óra között lesz érvényben lakhelyelhagyási tilalom, a vendéglátóhelyek, a sporttermek és az éjszakai szórakozóhelyek viszont leghamarabb január 20-tól fogadhatnak vendégeket.



