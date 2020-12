Lakótelepi parkolási forradalomra készültek Dunaszerdahelyen, de az első körben elbukott

A lakótelepi parkolást megreformáló rendszer bevezetését célozta a vonatkozó városi rendelet kibővítésének javaslata azzal, hogy rezidens parkolókat alakítanának ki a lakosok részére. A vita közben felmerült hiányosságok viszont végül több képviselőt arra késztettek, hogy azt ne szavazzák meg. A testület két harmadát (14/21) alkotó MKP-s frakcióból ketten is "csak" tartózkodtak, így a háromötödös többséget (13/21) igénylő általános rendelet jóváhagyása mellett csupán 12-en tették le a voksukat, és az egyelőre elbukott.

Pedig egész jól indult. Hájos Zoltán polgármester vázolta fel a bevezetendő rezidens parkolási rendszer lényegét.

Ez nem a belvárosi nappali fizetős, hanem a lakótelepi parkolást érinti (az éves vagy más időszakos parkolókártyák sem érvényesek itt), mégpedig a munkaidő utáni és éjszakai időszakban, este 18 és reggel 8 óra között.

A rendszer lényege, hogy a kijelölt lakótelepi rezidens parkolókat csak az ott lakók használhatnák igyenesen. A javaslat indoklásában is szerepel, hogy egyrészt a lakosoknak szeretnének kedvezni azzal, hogy hazaérve a munkából legyen parkolóhelyük a panelházuk előtt, másrészt a dunaszerdahelyi bejelentett lakhellyel nem rendelkezőket is „motiválnák” arra, hogy jelentkezzenek be állandó vagy átmeneti jelleggel a lakásba, ahol élnek.

Egy-egy lakáshoz 1 vagy 2 ingyenes rezidens parkoló tartozna attól függően, hogy abban a lakásban egy vagy legalább két felnőtt él, akinek ott van az állandó lakcíme. Átmeneti vagy adminisztratív lakcím esetén egyetlen autót regisztrálhatnának arra az adott lakásra.

Állandó lakhelyen egy harmadik autó évi 200, a negyedik 300, az ötödik vagy azon túli autó pedig 750 euróért parkolhatna, átmeneti vagy adminisztratív lakcímhez pedig egy második rezidens parkoló évi 250, a harmadik 350, a negyedik 550 és az ötödik 750 euróért járna.

A város panelházas lakótelepeiből négy zónát alakítottak ki, az adott zónán belül bejelentett lakcímmel rendelkezők pedig abban az övezetben tulajdonképpen bármelyik rezidens parkolót használhatnák egész nap, nemcsak azt, amely a házuk előtt van, akik viszont nem azon a környéken laknak, azoknak este hattól reggel nyolcig két lehetőségük van: alternatív parkolóhelyen hagyják az autójukat ingyen, ami mindegyik zónában legfeljebb néhány száz méterre található bármely lakóháztól, vagy pedig a nappal a belvárosban érvényes óránkénti parkolódíjat fizetnek az éjszakai időszakban.

A rezidens és az alternatív parkolóhelyekről tartalmazott a beterjesztett javaslat egy térképet is, de ezeket meg is jelölnék a lakótelepeken. Hagyományosan fehér maradna, ahol bárki parkolhat, és kékkel jelölnék azokat, ahol csak a lakosok.

Az alábbi térképeken az egyes lakótelepeken kékkel jelölték a rezidens, pirossal pedig az alternatív parkolóhelyeket:

A rendszer emellett tartalmazza azt is, hogy a hétvégéken vagy ünnepnapokon ingyenes maradna az éjszakai parkolás a lakótelepeken is bárki számára, hogy ezzel ne gátolják a családlátogatásokat, családi ünnepségeket. Tehát pénteken este és szombaton este nem kellene fizetnie a látogatóknak sem, a hétfőre virradó vasárnap este viszont már igen. Ünnepnapokon az előző este ingyenes volna, a munkanapra virradó éjszaka viszont már nem.

A rendszer január 1-től már életbe is lépne, azzal együtt, hogy három hónapra egyfajta türelmi időt vezetnének be, míg mindenki regisztrálja az autóját és megérti ezt az egészet.

Addig a városi rendőrök nem ellenőriznének. Az egész ellenőrzés egyébként elektronikusan zajlana, de ehhez arra is szükség van, hogy minden lakos bejelentse a lakásához tartozó autó(ka)t, a városi rendőrök pedig a rendszámuk alapján a nyilvántartásból deríthetnék ki, hogy jó helyen parkolnak-e.

Hájos Zoltán azzal is érvelt, hogy ezzel a rendszerrel tulajdonképpen kitilthatók volnának a lakótelepekről a szerelőkocsik vagy a nagyobb méretű furgonok, kisteherautók, melyek nem egyszer több parkolóhelyet is elfoglalnak. Aztán azzal is, hogy ahol már bevezettek ehhez hasonló rendszert, ott 15-20%-kal csökkent az autók száma a lakótelepeken, mivel sokan például elvitték a kocsit a garázsukba vagy nem parkoltak többé a szolgálati kocsijukkal a lakhelyükön.

„Az embereket úgy lehet meggyőzni leginkább, ha valamiért fizetni kell. Fontos volt viszont, hogy a dunaszerdahelyiek számára, akik állandó lakhellyel rendelkeznek, ne változzon lényegében semmi. Sőt, legyen saját parkolójuk az ablakuk alatt” – érvelt a polgármester.

Ezután jött a kritika, Hakszer Roland független képviselő indította el a lavinát, és ő pont egy érzékeny, a dunaszerdahelyieket is kellemetlenül érintő pontján találta el a javaslatot. Felhívta a figyelmet ugyanis arra, hogy ugyan a dunaszerdahelyieknek a saját lakásuk előtt lesz ingyenes parkolójuk, mindenhol máshol azonban fizetniük kell.

„Ha elmegyek látogatóba olyan helyre, ahol egy rezidens parkolóhelyet foglalok el, akkor este hat után fizetnem kell, különben büntetést kapok. Ha valaki hétközben megy családlátogatóba vagy születésnapra és az elhúzódik hat óra utánra, le kell mennie parkolójegyet venni” – emlékeztetett.

Életszerű szituációkat említett, a rendelet ugyanis tulajdonképpen vasárnaptól csütörtökig minden este hattól fizetőssé tenné a lakótelepi parkolókat azok számára is, akik akár csak egy fél vagy egy órára ugornak el vendégségbe a barátnőhöz/baráthoz, haverokhoz, nagyszülőhöz, szülőhöz, gyermekhez, unokához. Ingyenesen több száz méterre parkolhatnának le egy kijelölt alternatív parkolóhelyen akkor is, ha a rezidens helyek közül akár több is szabad.

Karaffa Attila (MKP) alpolgármester viszont az ilyen szituációkra úgy reagált, hogy a látogatóknak tudatosítaniuk kell, hogy valakinek a helyét elfoglalják. „Nem az a cél, hogy okvetlen büntessen a rendőr, hanem hogy felmérjük ennek a rendszernek a működőképességét” – hangsúlyozta.

Felmerült az a kérdés is, hogy hogyan vásárolhatunk parkolójegyet a lakótelepeken, ahol nincs automata, erre viszont pillanatnyilag csak sms-ben vagy egy applikáción keresztül volna lehetőség, legalább egy órára.

Az MKP-frakció tagjaként Brunczvik Tünde arra figyelmeztetett, hogy az Észak II-es és a Kelet lakótelepen a legnagyobb probléma a parkolás, ott viszont ez a rendszer nem oldja meg a helyzetet, mert eleve nincs elég parkoló azok számára sem, akik ott laknak.

Frakciótársa, Nagy Iván hozott egy példát, hogy egy nagyobb panelházban akár 100 lakás is lehet, miközben talán 30 parkoló tartozik hozzá.

Hájos erre azzal érvelt, hogy nem szükséges a saját lakóházunk előtt leparkolni, mivel a rezidens rendszer zónákat vesz alapul. Viszont ha minden lakóház előtt ilyen alacsony arányban vannak a parkolók – mint ahogy arra Herceg Andrea (független) képviselő is felhívta a figyelmet, hogy például Észak II-n az ott élők parkolnak már a játszótereken és zöld területeken is – akkor az összes rendelkezésre álló parkoló sem elég a rezidensek számára.

„Az egy dolog, hogy az asztalnál mindent meg lehet tervezni, de azt nem, hogy hogyan fognak viselkedni az emberek, mivel úgyis oda fognak állni, ahová tudnak. Másrészt ha 400 méterre elsétálnak, ott sem lesz hely”

– reagált a javaslatra Antal Ágota (független), utalva arra, amit Dakó Sándor (független) is hangoztatott utána, hogy alternatív parkolók a lakótelepeken lényegében nem léteznek, mert minden parkoló tele van esténként.

Horváth Zoltán (független) kitért arra is, hogy ez a rendelet egyszerre túl sok lehet mind a lakosok számára, akiknek be kéne tartani, mind a városi rendőrök számára, akiknek be kéne tartatni.

„Nem vagyok benne biztos, hogy a városi rendőrség elbírna azzal a tömérdek bejelentéssel, amit ez a rendelet eredményezhet, vagy hogy elbírna az ellenőrzéssel” – húzta alá, hozzátéve, hogy rendszer szintű javaslatként tudná támogatni, viszont úgy látná helyénvalónak, hogy darabjaira szedjék és fokozatosan vezessék be.

Akadtak alternatív javaslatok, például, hogy a dunaszerdahelyieket vegyék ki az egyenletből és csak azokat érintse mindez, akik nem a város regisztrált lakói, vagy hogy elsőre csak tiltsák ki a furgonokat a lakótelepekről és szállítsák el az évek óta parkolókat elfoglaló roncsokat, konkrét módosító javaslatot viszont Hakszer Roland tett, hogy vegyék le a napirendről, illetve Hodosy Szabolcs (MKP), aki azt indítványozta, hogy a türelmi idő letelte előtt kerüljön a testület elé egy jelentés a bevezetésre került rendszer gyakorlati tapasztalatairól, majd aszerint módosítsanak rajta márciusban, ha szükséges.

Hakszer javaslatát csupán 5-en támogatták a 21-ből, Hodosy módosítóját pedig 13-an, ami ezáltal át is ment. Ezt követően került sor viszont az egész rendeletről való szavazásra, az általánosan kötelező érvényű városi rendeleteket és módosításaikat viszont háromötödös többséggel kell jóváhagyni, és az nem lett meg.

A 14 tagú MKP-frakcióból a javaslatot bíráló Brunczvik Tünde és Sándor Klára is tartózkodott az ellenzékiek mellett, így a szükségesnél épp eggyel kevesebben, csupán 12-en támogatták.

Mivel nem került le a napirendről, hanem szavaztak róla, így leghamarabb félév múlva térhetnek vissza ehhez a témához.

