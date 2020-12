86 százalékos a hatékonysága a kínai Sinopharm koronavírus-vakcinájának

Nyolcvanhat százalékos a hatékonysága a Sinopharm kínai állami gyógyszertártó vállalat koronavírus elleni vakcinájának - közölte szerdán az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma.

Fotó: AP

Ez az első, nyilvánosságra hozott adat a kínai vakcina hatékonyságáról, eddig a vállalat sem közölt róla információkat.

Az emírségekben szeptember elején kezdték meg a Sinopharm vakcinájának vizsgálatát 31 ezer önkéntes bevonásával 125 országból. Az utolsó, harmadik klinikai tesztelési fázisban a 18 és 60 év közötti jelentkezők 28 nap alatt két oltást kaptak.

A minisztérium közleményében nincs szó a vakcina mellékhatásairól, arról sem, hogy hányan betegedtek meg tőle, vagy hányan estek át placebokontrollon. A tárca csak annyit közölt, hogy nem merültek fel "komoly biztonsági aggodalmak".

Abu-Dzabi november elején bejelentette, hogy a vakcinával beoltotta magát több magas rangú vezető.

Novemberben a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna arról számolt be, hogy a vakcinával már mintegy egymillió embert oltottak be. Korábban több ország - köztük Bahrein - is adott "vészhelyzeti engedélyt" a Sinopharm vakcina használatára, Marokkó pedig már nagy tételben rendelt belőle.

Míg a Sinopharm vakcinája az emberi sejtekben szaporodni képtelen, inaktív vírust tartalmaz, amely a szervezet saját immunreakcióját váltja ki, a vezető nyugati oltóanyaggyártók - például a Pfizer és a BioNTech - egy újfajta, eddig sosem használt, úgynevezett mRNS-alapú vakcinát kínálnak, amely a vírus tüskeproteinjének örökítőanyagát hordozó ribonukleinsav (RNS) segítségével alakít ki védettséget az emberi szervezetben.

MTI