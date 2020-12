Bajnokok Ligája: A román sportminiszter elnézést kért a rasszista kijelentés miatt

Ionut Stroe román ifjúsági és sportminiszter elnézést kért a román sport nevében, amiért Sebastian Coltescu bíró a kedd esti Paris Saint-Germain - Basaksehir labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen rasszista megjegyzést tett.

Stroe kijelentette, hogy a rasszizmus nem tolerálható. A román külügyminisztérium is reagált a történtekre, egy közösségi oldalon az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) rasszizmust elutasító üzenetét tartalmazó felhívását tette közzé más egyéb megjegyzés nélkül. A Twitteren Coltescu maga is elnézést kért, közölte, hogy ilyen körülmények között az ember nem mindig fejezi ki magát helyesen és félreérthetik, írta a román bíró, aki kedden este negyedik, tartalék játékvezetőként figyelmeztette Ovidiu Hategan játékvezetőt, hogy állítsa ki a török együttes másodedzőjét, Pierre Webot. Coltescu többször azt mondta Hategannak - aki érdeklődött, kit kellene kiállítania -, hogy "azt a feketét". Webo rasszizmussal vádolta Coltescut, majd a két csapat játékosai levonultak a pályáról és félbeszakadt a találkozó.

Asztalos Csaba, a román diszkriminációellenes tanács elnöke úgy vélte, hogy nem kell eltussolni az ügyet, de nem is kell keresztre feszíteni Coltescut, aki hibázott. De véleménye szerint nem szándékosan sértette meg a másodedzőt, hanem egyszerűen nem tudta, hogy ez a kifejezés sértő lehet. Asztalos szerint ugyanakkor a Coltescu által használt kifejezés rasszistának minősíthető, és értetlenségét fejezte ki, hogy ilyen magas szinten előfordulhat ilyesmi, amikor az UEFA, a FIFA és a román szövetség is évek óta harcol a rasszizmus ellen. Szerinte valaminek a nem ismerete nem jelenthet mentséget. Úgy vélte, hogy a román futballban is jelen van a rasszizmus.



