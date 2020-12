Addig húzták le az idős nőt a csalók, amíg rá nem fáztak – a veszélyhelyzet miatt durva büntetés vár rájuk

A rendőrség eljárást indított egy 20 és egy 30 éves nő, valamint egy 41 éves férfi ellen, akik többször is átvertek és pénzt csaltak ki egy idős nőtől Tőketerebesen.

Jana Mésarová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a férfi júniustól decemberig többször is pénzt csalt ki az idős asszonytól. Először állítólag azért kellett neki pénz, mert a fia börtönben van, és törlesztenie kell az adósságait, amiket ott összeszedett. Ezt követően a házára kiadott végrehajtás törlesztésére kért további pénzt a nőtől, és azt ígérte neki, hogy az ingatlan eladásából visszafizeti. A nőtől ilyen módon 2500 eurót csalt ki.

A férfi másik két nőt is bevont az ügyleteibe. Ők telefonon keresztül kértek tőle 1000 eurót szintén végrehajtás alatt álló házra hivatkozva. Hétfőn a két nő újfent megpróbált pénzt kicsalni az idős asszonytól, a telefonbeszélgetést követően pedig meg is egyeztek egy találkozóban. Tervük azonban már nem vált be, ugyanis a rendőrök tetten érték őket.

A három személyt őrizetbe vették, és mivel a bűncselekményeket veszélyhelyzet idején követték el védett személy ellen, 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti őket.



TASR/para