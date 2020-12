A Disney streamingszolgáltatására költözteti a Star Wars- és Marvel-filmeket

A Disney csütörtökön bejelentette, hogy a Star Wars- és Marvel-filmjeit a jövőben kifejezetten a Disney+ streamingszolgáltatására szánja. Az egyik produkcióban Ewan McGregor és Hayden Christensen is visszatér.

Fotó: Marvel

A vállalat közölte, hogy már a Peter Pan & Wendy és a Tom Hanksszel forgatott Pinocchio című új produkcióit is a Disney+ szolgáltatáson hozza forgalomba.

Kathleen Kennedy, a Lucasfilm főnökének bejelentése szerint Ewan McGregor és Hayden Christensen a Star Wars: Obi-Wan Kenobi minisorozatban a jedimestert és tanítványát, Obi-Wan Kenobit és Anakin Skywalkert alakítja ismét.

A két színész 2002-ben Star Wars II. rész: A klónok támadása és 2005-ben a Star Wars III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmekben szerepelt együtt. A Disney+ szolgáltatásán 2022-ben debütáló Kenobi-sorozat tíz évvel A Sithek bosszúja után játszódik majd - írta a The Hollywood Reporter.

A múlt héten egy másik nagy hollywoodi filmstúdió, a Warner Bros. jelentette be, hogy összes 2021-es bemutatója egyidejűleg debütál az HBO Max streamingszolgáltatásán és a mozikban.

A pandémia nagy csapást jelent az egész szórakoztatóiparra, a mozik kétségbeesetten várnak a filmekre, amelyek visszacsábítanák a nézőket a mozikba. A nagy filmstúdiók azonban a streaming iránti igényt meglovagolva az előfizetői bázisukat építik az új bemutatóikkal, a tartalomgyártók azt a közönséget akarják kiszolgálni, amely még nem kész visszatérni a mozikba - írta a BBC News.

A Disney a tervek szerint a Marvel- és a Star Wars-univerzumból tíz új tévésorozatot kínál majd streamingszolgáltatásán a következő években. Ezek között van a The Mandalorian új sorozata, amelynek egyik hőse egy Yodához hasonló Star Wars-karakter lesz.

Egy másik Star Wars-széria, az Andor is a tervek között szerepel. Ebben Diego Luna alakítja majd ugyanazt a karaktert, amelyet a 2016-os Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet című filmben játszott.

Az új produkciók között jelentették be azt is, hogy Patty Jenkins rendezi a Rogue Squadron című Star Wars-filmet, amelynek főhősei a Star Wars-univerzum pilótái lesznek. Ez a film várhatóan 2023 karácsonyán fog debütálni. A Variety.com megjegyezte, hogy Jenkins lesz az első nő, aki Star Wars-filmet rendez.

Jenkins Wonder Woman 1984 című, a Warner Bros.-nál készült szuperhősfilmje karácsonykor érkezik az HBO Max streamingszolgáltató kínálatába egyidejűleg a mozis bemutatóval.

A Disney csütörtökön azt is elárulta, hogy újabb Star Wars-animációs filmeken, a The Bad Batch és az A Droid Story című produkción is dolgoznak már.

A Disney streamingszolgáltatásán lesz elérhető számos, a Disney Animation és Pixar produkciójában készült élőszereplős produkció és játékfilm is.

A stúdió vezetői azt ígérték, hogy a felhasználók minden héten számíthatnak valamilyen új tartalomra.

A Disney+ szolgáltatását bő egy éve indította el a Disney vállalat. A streamingszolgáltatásnak már 86,8 millió előfizetője van, ami jóval meghaladja a vállalat saját előrejelzését a vásárlói kör növekedésével kapcsolatban.

A vállalatnak a hozzá tartozó Hulu és az ESPN sport-streamingszolgáltatás előfizetőivel együtt összesen már mintegy 137 millió előfizetője van. Ezzel azonban még mindig a Netflix mögött áll, amelyre világszerte 200 millióan fizetnek már elő.



(MTI)