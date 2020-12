Hét szlovákiai járásban mától már szigorodnak az intézkedések

A közegészségügyi hivatalok szombattól hét szlovákiai járásban szigorítják az intézkedéseket.

Fotó: TASR-illusztráció

A Trencséni, Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom), Báni (Bánovce nad Bebravou), Myjavai, Vágbesztercei (Považská Bystrica), Púchovi és Ilavai járásokról van szó, a szigorításokról pedig a regionális higiénikusok döntöttek, ami megjelent a kormányzati közlönyben.

Az intézkedések között van, hogy betiltják az alkalmi piacok, vásárok rendezését és olyan találkozókat, amelyek az étel- vagy italfogyasztással függenek össze. A karácsonyi vásárokat hat fő alatti létszámú csoportok számára is betiltották. Mindez alól csak a közvetlen rokonságban álló családi hozzátartozókkal való találkozók képeznek kivételt.

A higiénikusok betiltják a kulturális tömegrendezvényeket is, azok viszont, amelyeket valamilyen művelődési házban vagy intézményben tartanak, csak ülő vendégeik lehetnek - minden második sorban, minden második széken.

Hasonló szabályokat vezetnek be a templomokban is, csak ülő látogatói lehetnek a szentmiséknek, és csak annyi személyt engedhetnek be, hogy mindenkire jusson legalább 15 négyzetméternyi hely.

(Denník N)